Terremoto Ftx, il Ceo di Binance lancia un fondo per evitare la crisi

Finisce la luna di miele nel mondo cripto. Una delle più importanti piattaforme di interscambio, Ftx, è fallita e nessuno ha pensato di salvarla. O meglio, ci aveva pensato il rivale miliardario Chengpeng Zhao, Ceo di Binance, la più grande delle piattaforme, salvo poi valutare che l’operazione fosse impraticabile. Ora però il magnate che vendette la sua casa di Shangai per investire tutto sulle criptovalute, pensa ad un fondo da creare per evitare le reazioni a catena.

Ftx si lascia ora dietro 100.000 creditori e tutto il sistema inizia a scricchiolare. C’è la crisi di liquidità, ma Zhao confida che il settore si riprenderà e assicura che presto darà dettagli sulla sua operazione di grosse proporzioni. Il Bitcoin subito dopo l’annuncio è tornato a crescere lunedì 14 novembre avvicinandosi ai 17.000 dollari nel primo pomeriggio.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il giorno prima di dichiarare il fallimento, Ftx Trading International deteneva solo 900 milioni di dollari di liquidità di attivo, contro un passivo di 9 miliardi. Gli asset a bilancio erano investimenti di capitale di rischio illiquidi o token di criptovaluta, come i 2,2 miliardi di dollari di una criptovaluta chiamata Serum. Il crollo di quella che era la quarta piattaforma della galassia ha innescato una valanga che rischia di colpire buona parte del settore. A lanciare per prima l’allarme nel fine settimana è stata Kraken.

Si sono mosse allora le istituzioni. La Banca centrale giapponese ha invitato le autorità competenti ad accelerare il passo sulle norme che regolano il mondo delle criptovalute, in linea con le raccomandazioni del G7. L’istituto centrale di Singapore, ha chiarito che, nonostante la piattaforma non avesse la licenza per operare nella città stato, la legge in vigore non impedisce agli utenti locali di accedere direttamente ai servizi offerti oltreoceano. Secondo Bloomberg, Ftx avrebbe già bruciato 200 miliardi di dollari contro una capitalizzazione complessiva del mercato di circa 844 miliardi. Zhao ha invitato a migliorare la regolamentazione.