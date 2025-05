Il celebre investitore americano Warren Buffett resterà presidente del Consiglio di amministrazione (Cda) della sua holding Berkshire Hathaway. Lo comunica la società in una nota, facendo chiarezza, dopo che sabato, al meeting annuale degli azionisti, il cosiddetto “oracolo di Omaha” aveva annunciato – all’età di 94 anni – di voler lasciare l’incarico di presidente della direzione del gruppo e indicato il vice presidente Greg Abel alla guida, senza però dare informazioni concise su quale sarebbe stato il suo ruolo nel prossimo futuro. Il board di Berkshire si è riunito ieri per votare, decretando che Abel diventerà Ceo dal 1° gennaio 2026, con Buffett che dunque avrà ancora un ruolo nella dirigenza, pur avendo egli specificato che lo sviluppo del business aziendale verrà affidato chiaramente al nuovo amministratore delegato.

Nel suo discorso di addio, Buffett ha criticato le politiche commerciali dell’ex presidente Donald Trump, definendo i dazi proposti come “un atto di guerra” e sottolineando i rischi che tali misure comportano per l’economia globale. Sotto la guida di Buffett, Berkshire Hathaway è cresciuta, divenendo da una modesta azienda tessile a uno dei conglomerati più influenti al mondo, con una capitalizzazione di mercato che ha recentemente superato i 1.200 miliardi di dollari. Nonostante il ritiro, Buffett manterrà una significativa partecipazione azionaria nella società e continuerà a offrire consulenza occasionale al nuovo management. Ha inoltre detto nel suo discorso che non si disferà di nessuna azione di Berkshire.

La notizia, poi ridimensionata, del ritiro, ha suscitato emozioni tra gli azionisti, molti dei quali hanno espresso gratitudine per l’impatto duraturo di Buffett e fiducia nella leadership futura di Abel. Con questo passaggio di consegne, si apre un nuovo capitolo. Come riporta Cnbc, Abel era stato ufficiosamente designato successore già dal 2021. Dopo l’annuncio di Buffett sabato, gli analisti hanno rilevato che nel pre-merket, cioè prima della nuova apertura delle borse, Berkshire aveva perso solo il 2%, tra l’altro il giorno prima aveva invece firmato un record riguardo alla capitalizzazione.