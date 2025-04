Le tensioni geopolitiche e la debolezza dell’economia europea devono essere controbilanciate dalle scelte in materia di politica monetaria. La cautela come elemento di equilibrio nella diminuzione dei tassi mentre gli Usa annunciano dazi e rendono ancora più incerto il clima politico ed economico. Questi i punti principali della relazione al bilancio 2024 del numero uno di Via Nazionale, Fabio Panetta.

«Le decisioni di politica monetaria dovranno bilanciare due fattori. Da un lato, la debolezza dell’economia europea e le tensioni geopolitiche stanno frenando consumi e investimenti, contribuendo a contenere l’inflazione. Dall’altro lato, l’aumento dell’incertezza – dovuto soprattutto agli annunci, talora contraddittori, sulle politiche commerciali degli Stati Uniti – impone cautela nel percorso di diminuzione dei tassi ufficiali». Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta nella relazione al bilancio 2024 della banca.

«L’incertezza a livello globale resta elevata, alimentata dalle persistenti tensioni geopolitiche e commerciali. Questo contesto penalizza gli scambi internazionali e accentua la frammentazione dell’economia mondiale, contribuendo al rallentamento dell’attività produttiva» ha sottolineato Panetta precisando che «l’economia europea, già segnata dalla stagnazione del settore manifatturiero, risente in modo particolare di queste dinamiche a causa della sua forte esposizione al commercio estero».

Inoltre, Panetta ha sottolineato l’importanza di non abbassare la guardia su prezzi e carovita.

«Guardando al futuro – ha osservato Panetta – la lotta all’inflazione non può ancora dirsi conclusa. Sarà essenziale monitorare con attenzione tutti i fattori che potrebbero ostacolare il ritorno all’obiettivo del 2 per cento». Dallo scorso giugno, ha aggiunto, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea «ha avviato una graduale riduzione dei tassi ufficiali, riflettendo i progressi ottenuti nella lotta all’inflazione. Tuttavia la dinamica del credito risente, con i consueti ritardi, della restrizione monetaria degli anni precedenti e della debolezza del ciclo economico».

L’assemblea ordinaria dei Partecipanti al capitale della Banca d’Italia ha approvato dopo la relazione del governatore, il bilancio di esercizio 2024.