Cernobbio, i big dell’economia al Forum

“Passare alla storia”. Questo l’ambizioso obiettivo della 50sima edizione del Forum The European House Ambrosetti (TEHA) di Cernobbio, lanciato dall’Ad e managing partner, Valerio De Molli. Il format, immutabile da mezzo secolo, prevede il primo giorno (oggi) dedicato al mondo, il secondo all’Europa e il terzo all’Italia. L’obiettivo ambizioso è giustificato dalla presenza di 27 Paesi, 6 Capi di Stato e 13 governi rappresentati, per più di 300 partecipanti di assoluto livello istituzionale-economico. Oltre alla presentazione di 22 studi a cura di European House Ambrosetti.

Forum diffuso globale

In contemporanea ai lavori, addirittura la Cina ospiterà un hub in diretta streaming dalla sede del Forum di Shanghai, che svilupperà anche contenuti locali offline, in vantaggio di fuso orario. È reso possibile grazie al contributo di Generali, il Beijing Club per il dialogo internazionale e il private equity cinese ClearVue Partners. In Italia sono attivi tre hub fisici e digitali del Forum: in Puglia, grazie alla collaborazione di Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed Exprivia; a Padova, grazie alla collaborazione di Cherry Bank; in tutto il Paese, grazie alla collaborazione di Sace che consente agli imprenditori delle Pmi italiane di seguire i lavori.

Le parole del Presidente Mattarella

Intervenendo al workshop Thea di Cernobbio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto: «A Cernobbio si svolge un confronto sugli incalzanti mutamenti del nostro tempo, 50 anni di sguardi sul mondo che hanno aiutato l’Italia a confrontarsi con un mondo sempre più connesso e in competizione. Avete offerto a operatori internazionali il palcoscenico da cui attingere notizie autentiche dai protagonisti diretti, una piattaforma di dialogo che ha offerto proprio a Cernobbio uno spazio di colloquio”.

Fiducia degli imprenditori italiani e prospettive di investimento in calo

È negativo il sentiment sulla fiducia delle imprese del barometro trimestrale reso noto oggi da The European House. La fiducia degli imprenditori è calata nel terzo trimestre 2024 di 13,9 punti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel settembre 2021, con il governo di Mario Draghi, l’indice aveva raggiunto il massimo storico di 70,6 punti. Per quanto riguarda le prospettive di investimento per i prossimi sei mesi, l’indice è sceso a 25,6, rispetto ai 33 di un anno prima e ai 62,7 di settembre 2021. Il barometro si basa su un sondaggio condotto su 450 imprenditori italiani. L’indicatore va da -100 (massima sfiducia) a +100 (totale ottimismo).

500 miliardi di fatturato presenti al Forum

Emma Marcegaglia, Alberto Bombassei, Brembo, Andrea Illy, Luca Spada di Eolo, Sonia Bonfiglioli di Bonfiglioli riduttori, Giuseppe Fontana del Gruppo Fontana, Pietro Gussalli Beretta di Beretta Holding. Sono tra i nomi dei capitani d’azienda presenti al Forum 2024. Un fatturato complessivo totale stimato da Ambrosetti in oltre 500 miliardi di euro, per asset complessivi dal mega-valore di 50mila miliardi di euro.

Meloni e 11 ministri presenti

Domani la Premier Meloni ci sarà. Ed è un cambio di rotta rispetto al forfait dello scorso anno. Sono ben 11 i ministri del governo di centrodestra che si alterneranno nella tre giorni, inclusi i due vice premier, Salvini e Tajani. Mancherà invece il titolare del Tesoro, Giancarlo Giorgetti. Domenica, il giorno di chiusura, a confrontarsi con la platea di imprenditori e capi azienda ci saranno anche i leader delle opposizioni: Giuseppe Conte, Carlo Calenda ed Elly Schlein.