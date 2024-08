Orsini: “Su Industria 5.0 servono ritocchi e tavolo permanente”

Si è svolto stamane al Mimit l’incontro tra il ministro Adolfo Urso e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini “sui temi della politica industriale”. Per via dell’Astronomia era presente anche il direttore generale Maurizio Tarquini. Con il ministro, anche il viceministro Valentino Valentini e il sottosegretario Massimo Bitonci.

Il tavolo chiude la settimana di incontri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con organizzazioni sindacali, datoriali e associazioni di categoria sui temi caldi, dall’automotive a moda e telecomunicazioni, politica industriale e tavoli di crisi aperti.

Industria 5.0 e piano casa

“Un incontro positivo”. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini al termine del tavolo a Palazzo Piacentini – sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy – con il ministro Adolfo Urso, durante il quale “abbiamo parlato delle politiche industriali del Paese ma anche di quelle europee. Si è parlato di industria 5.0 e del ‘progetto casa’ che a noi serve per attrarre lavoratori da altre città italiane e anche dall’estero. Oggi è inconfutabile il fatto che manca personale alla nostra industria. Abbiamo parlato di materie prime, intelligenza artificiale, energia, nucleare. Temi importanti per la crescita del paese e delle imprese, e su cui Confindustria e governo devono procedere insieme”.

Tra i temi al centro dell’incontro di oggi al Mimit, “Industria 5.0 su cui c’è grande aspettativa, e di alcuni ritocchi che dovranno essere fatti, quindi un tavolo permanente nella continuità della misura. Bisogna fare presto perché il 2026 è vicino e bisogna metterlo a terra il prima possibile”, ha ribadito il presidente di Confindustria al termine dell’incontro.

Automotive: favorevoli a produttori esteri nel nostro Paese, anche cinesi

“Noi siamo ovviamente favorevoli ad altri produttori di auto esteri, quindi che ci siano produttori cinesi che vengano nel nostro Paese. L’importante è che sia utilizzata la nostra filiera dell’automotive che viene riconosciuta da tutto il mondo come una filiera eccezionale e di eccellenza”, ha detto poi il presidente di Confindustria, a margine dell’incontro avuto a Palazzo Piacentini con Adolfo Urso. “Ben venga che ci siano anche altri produttori e credo che questo ministero stia andando verso quella via”, ha aggiunto Orsini.