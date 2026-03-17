È stata inaugurata a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la mostra «80 anni di eccellenze industriali» promossa da Federmanager, alla presenza del ministro Adolfo Urso e del presidente della federazione Valter Quercioli.

«Questa mostra valorizza il ruolo dell’impresa a sostegno del sistema Paese attraverso l’esempio di alcune tra le realtà più rappresentative», ha dichiarato Urso, sottolineando «la crescente centralità dei manager in una fase segnata dal passaggio generazionale e dalla necessaria crescita dimensionale, leve essenziali per competere a livello globale». Il ministro ha poi inserito l’iniziativa in un orizzonte più ampio: si tratta della prima di una serie di oltre ottocento eventi previsti quest’anno tra imprese, associazioni, Camere di Commercio, distretti industriali, scuole, università e ministeri in vista della Giornata Nazionale del Made in Italy, che si celebra il 15 aprile in onore del genio di Leonardo da Vinci.

Protagoniste della mostra, oltre alla storia di Federmanager, sono Ansaldo Energia, Argotec, Autostrade per l’Italia, Baker Hughes, Cellnex, Chiesi Farmaceutici, Dallara, De Cecco, Enel, Eni, Ferrari Trento, Ferrari, Ferrero, Fincantieri, illycaffè, Lazzaroni, Leonardo, Maire, Menarini Group, Piquadro, Pirelli, Rai, Stellantis, Thales Alenia Space e Tim.

Federmanager ha scelto il «tempio del Made in Italy» – come lo ha definito lo stesso Urso – per mettere in scena una doppia narrazione: quella delle imprese che hanno contribuito a costruire il sistema produttivo italiano e quella del ruolo crescente dei manager all’interno di queste realtà, «soprattutto in una fase di passaggio generazionale e di necessaria crescita dimensionale che le imprese italiane devono affrontare per poter competere a livello globale».

La mostra sarà visitabile fino al 27 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.30, con ingresso libero.