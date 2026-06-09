A venticinque anni dalla morte di Giuseppe Sinopoli prende forma un progetto culturale internazionale che attraverserà alcune delle principali capitali europee per restituire al pubblico la complessità di una delle figure più originali della cultura musicale contemporanea. Presentata alla Camera dei Deputati, Sinopoliana nasce come un percorso diffuso tra Berlino, Dresda, Roma, Venezia e Londra, con concerti, incontri, mostre e iniziative dedicate al direttore d’orchestra, compositore, intellettuale e studioso del mito che ha segnato profondamente la vita musicale europea tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo secolo.

Nel corso della presentazione, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ha ricordato come la figura di Sinopoli rappresenti ancora oggi un esempio di autentico europeismo culturale, capace di unire tradizioni musicali diverse e di costruire ponti tra Paesi e sensibilità artistiche differenti. Un tratto che emerge anche dalla struttura stessa del progetto, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, con il coinvolgimento di alcune tra le più prestigiose istituzioni musicali del continente.

Ideatore dell’iniziativa è Alessandro Turci, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, che durante il collegamento dalla capitale tedesca ha sottolineato l’attualità del pensiero di Sinopoli e la sua capacità di ispirare ancora oggi un approccio alla cultura libero, curioso e profondamente indipendente. Un’eredità che il progetto intende rilanciare non soltanto sul piano commemorativo, ma come patrimonio vivo da riportare al centro del dibattito culturale europeo.

Il legame tra Sinopoli e il mondo germanico costituisce uno dei fili conduttori dell’intera iniziativa. Dopo la caduta del Muro di Berlino, il maestro assunse la guida della Sächsische Staatskapelle Dresden, dirigendola dal 1992 fino alla sua scomparsa, mentre dal 1990 era direttore musicale della Deutsche Oper Berlin, teatro che divenne uno dei luoghi simbolo della sua maturazione artistica. Fu proprio a Berlino che il suo percorso si interruppe improvvisamente il 20 aprile 2001, durante una rappresentazione dell’Aida.

Il programma prenderà avvio il 20 aprile con il concerto inaugurale “Foglie che il vento non tocca” al Meistersaal di Berlino, luogo iconico della storia culturale tedesca, e proseguirà il 29 giugno alla Deutsche Oper Berlin con “Il luogo del destino”, appuntamento dedicato alle composizioni del maestro accostate a pagine di Schönberg e Richard Strauss. In autunno sarà poi la volta della Philharmonia Orchestra di Londra, diretta da Robin Ticciati alla Philharmonie di Berlino, mentre ulteriori eventi coinvolgeranno Dresda e altre città europee. Il calendario prevede inoltre un concerto jazz guidato da Marco Sinopoli, segno della volontà di raccontare la ricchezza e la pluralità dei linguaggi che hanno caratterizzato l’universo artistico del compositore.

A illustrare il programma musicale è stata Francesca Moschitta del Ministero degli Affari Esteri, che ha evidenziato come tutti gli appuntamenti siano accomunati dall’attenzione alla qualità artistica, alla valorizzazione delle nuove generazioni e al dialogo tra interpreti di età ed esperienze diverse. Accanto alla riproposizione delle opere di Sinopoli troveranno spazio anche i compositori che ne hanno influenzato il percorso creativo e intellettuale, offrendo così una lettura più ampia del suo contributo alla cultura europea.

Sinopoliana si presenta dunque non come una semplice celebrazione anniversaria, ma come un grande progetto culturale internazionale che punta a riportare al centro una figura capace di attraversare musica, filosofia, archeologia e letteratura. Un omaggio che, a venticinque anni dalla scomparsa, restituisce a Giuseppe Sinopoli il ruolo di protagonista di una visione europea della cultura fondata sul dialogo tra tradizioni, discipline e generazioni