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Sinopoliana, alla Camera il via alle celebrazioni internazionali per Giuseppe Sinopoli

05
Giugno 2026
Di Beatrice Telesio di Toritto

Alla Camera dei Deputati la presentazione di Sinopoliana, il festival internazionale che nel 2026 renderà omaggio a Giuseppe Sinopoli a venticinque anni dalla scomparsa. A illustrare il progetto sono intervenuti il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino Alessandro Turci, la funzionaria del Ministero degli Affari Esteri Francesca Moschitta e il Maestro Marco Sinopoli. Ecco le immagini dell’evento.

Fotografie a cura di Rachele Maria Curti

Giorgio Mulè, Vice Presidente della Camera
Giorgio Mulè, Vice Presidente della Camera
Giorgio Mulè, Vice Presidente della Camera
Maestro Marco Sinopoli 
Francesca Moschitta, Addetta Culturale – Istituto Italiano di Cultura di Berlino
Mara Andria
Mara Andria
Francesca Moschitta, Addetta Culturale – Istituto Italiano di Cultura di Berlino
Giorgio Mulè, Vice Presidente della Camera

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