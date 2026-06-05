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Sinopoliana, alla Camera il via alle celebrazioni internazionali per Giuseppe Sinopoli
05
Giugno 2026
Di Beatrice Telesio di Toritto
Alla Camera dei Deputati la presentazione di Sinopoliana, il festival internazionale che nel 2026 renderà omaggio a Giuseppe Sinopoli a venticinque anni dalla scomparsa. A illustrare il progetto sono intervenuti il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino Alessandro Turci, la funzionaria del Ministero degli Affari Esteri Francesca Moschitta e il Maestro Marco Sinopoli. Ecco le immagini dell’evento.
Fotografie a cura di Rachele Maria Curti