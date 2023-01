Là dove c’erano campi da tennis e calcetto ora ci sono campi da padel. Parafrasando il Celentano della via Gluck potremmo sintetizzare così il successo di uno sport che, dal Sud America passando per i Paesi iberici, negli ultimi anni ha conquistato anche l’Italia.

Chi già non si era convertito se n’è presto accorto quando, dopo lo stop dovuto alla pandemia, è tornato a frequentare campi da gioco e circoli sportivi, trovando buona parte delle superfici un tempo riservate agli altri sport conquistate dal padel. Un fenomeno inarrestabile confermato dai numeri: nel nostro Paese sono già 800.000 i praticanti, con un bacino potenziale di oltre 2 milioni.

A suggellare il trend, i 27.000 spettatori che a dicembre hanno riempito l’Allianz Cloud di Milano per il torneo Milano Premier Padel P1. Con queste premesse proprio a Milano, da venerdì 13 a domenica 15, nell’AllianzMiCo Fiera Milano City, arriva il Padel Trend Expo, il primo grande evento italiano interamente dedicato al padel.

Un weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping, in un’area da 18.000 mq con 6 campi da padel allestiti per l’occasione. L’evento punta ad attrarre appassionati da tutta Italia e non solo, con oltre 90 espositori tra i principali operatori del mercato: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.

Organizzata da Next Group, (attraverso la sua controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e Cluster International Padel, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Milano.

GLI APPUNTAMENTI

Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le esibizioni di campioni nazionali e internazionali e di numerosi vip – soprattutto ex calciatori e sportivi. Confermata anche la presenza delle migliori scuole di padel e di maestri che realizzeranno per l’occasione Masterclass e Clinic aperte al pubblico (previa prenotazione presso l’area Padel Trend presente in fiera).

Alla gremita conferenza stampa di presentazione ha partecipato, tra gli altri, Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili, convinta che «attraverso gli stand degli espositori, i convegni e le esibizioni di personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo, Padel Trend Expo saprà raccontare con un tono allegro e competente il percorso di crescita che sta vivendo questo sport».

A seguire è intervenuto poi Gianni Milan, Vice Presidente FITP con Delega al settore Padel, che ha sottolineato come «Nessuno sport nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve». Non è un caso se lo scorso ottobre la storica FIT, Federazione Italia Tennis, ha cambiato nome aggiungendo una P alla propria denominazione. Una P che, ovviamente, sta per Padel. «La nascita della FITP non è una semplice modifica cosmetica, ma la visualizzazione di un mutamento epocale già in atto. Era doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione», ha proseguito Milan.

All’interno del Padel Trend Expo, per la prima volta si inaugura anche il torneo Uyn Grandi Firme. Organizzato da Franco Corapi e rivolto alle principali testate giornalistiche, il torneo Grandi Firme è nato all’inizio degli anni ’80 come sfida di calcio tra le redazioni giornalistiche. Dopo lo stop causa COVID torna con una Special Edition proprio dedicata al padel.

Venerdi 13 gennaio scenderanno infatti in campo 12 squadre/testate (tra cui Sky, Dazn, Mediaset, RAI, Gazzetta, Sole 24 Ore e Corriere dello sport) in un torneo in cui si scontreranno molti volti conosciuti del giornalismo. La squadra vincitrice sfiderà poi due testimonial dello Sponsor Tecnico UYN, ovvero gli ex calciatori Vincent Candela e Gigi Di Biagio.

Il ricchissimo programma vedrà poi diversi ospiti, tra cui i neo campioni del mondo a squadre, l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica Virseda, la medaglia d’argento di Dubai Miguel Yanguas, “The Warrior” Mati Diaz, il brasiliano Lucas Bergamini, Gonzalo Rubio e l’eclettico Tolito Aguirre.

Confermata la presenza anche di Coach di assoluto livello come Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote e Gustavo Spector con le loro esclusive clinic e masterclass aperte al pubblico.

Ci sarà spazio, inoltre, per il primo evento europeo di Padel Mixto, con la presenza del giocatore in carrozzina più famoso al mondo, Oscar Agea.

INFO E BIGLIETTI – Il programma completo e tutte le info su Padel Trend Expo sono disponibili sul sito padeltrend.it dove sarà possibile – oltre che sul circuito Ticketone – anche acquistare i biglietti per la fiera.