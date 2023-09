Nel bene o nel male, purché se ne parli. E stavolta è toccato al nuovo spot Esselunga. “La pesca”, così si chiama la campagna firmata dall’agenzia creativa New York Small con la regia di Rudi Rosenberg e prodotta da Indiana Production.

Guardando la réclame per la prima volta in TV si ha la sensazione di aver inconsapevolmente cambiato canale. La protagonista si chiama Emma, una bambina che al supermercato acquista una pesca (appunto). Un frutto che darà successivamente al padre, dicendo che a mandarglielo è la mamma. Per quasi tutto il tempo Emma conserva uno sguardo assorto, a tratti malinconico. Solo quel gesto, fatto con l’intento di riavvicinare i genitori, le ridarà il sorriso. “Non c’è una spesa che non sia importante” è il claim a tutto schermo che chiude il cortometraggio di Esselunga, marchio – fino a quel momento – pressoché assente.

Emma è figlia di genitori separati e questa è straordinariamente una campagna pubblicitaria, non la scena di un film. Una campagna pubblicitaria innovativa, diversa, forte, bella e, sì, toccante. Una campagna pubblicitaria che fotografa, in sequenze di immagini, uno spaccato che nessuno racconta per promuovere un prodotto. Eppure i genitori separati non sono una fetta trascurabile del mercato. Solo nel 2021, secondo l’Istat, i divorzi consensuali presso i Tribunali ammontavano a 34.225, registrando un +31,7% rispetto all’anno precedente.

Una realtà tornata con prepotenza con la fine del lockdown, dove molti matrimoni solo saltati a causa delle tensioni e della convivenza forzata. Una condizione alla quale non eravamo più abituati. Il mondo è cambiato, corre veloce, freneticamente e le famiglie si dividono tra impegni di lavoro, figli e tempo libero. Nessuno è più disposto a fare rinunce, soprattutto se imposte. Il mondo è cambiato, per fortuna. Tuttavia, sebbene siano passati più di 50 anni dall’approvazione della legge sullo scioglimento dei matrimoni, una separazione con un figlio di mezzo pare sollevare uno scandalo.

Per alcuni questa réclame “colpevolizza e stigmatizza le famiglie separate”, per altri “responsabilizza i genitori”. Fatto sta che da giorni non si fa che parlare di lei. Quindi Esselunga ha centrato l’obiettivo, diventando trend topic.

E se per riavvicinare una coppia basta una pesca, allora è vero che “Non c’è spesa che non sia importante”.