Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto all’inaugurazione della mostra “Tesori dei Faraoni”, allestita alle Scuderie del Quirinale e aperta al pubblico fino al 3 maggio 2026.
Il Capo dello Stato ha visitato il percorso espositivo illustrato dal Prof. Mohamed Ismail Khaled, Segretario generale Antichità Egiziane e dal Prof. Christian Greco, direttore del Museo egizio di Torino.
Presenti il Ministro della cultura, Alessandro Giuli e il Direttore delle Scuderie del Quirinale, Matteo Lafranconi.