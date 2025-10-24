Cultura

I Tesori dei Faraoni, Mattarella inaugura la mostra

24
Ottobre 2025
Di Redazione

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto all’inaugurazione della mostra “Tesori dei Faraoni”, allestita alle Scuderie del Quirinale e aperta al pubblico fino al 3 maggio 2026.

Il Capo dello Stato ha visitato il percorso espositivo illustrato dal Prof. Mohamed Ismail Khaled, Segretario generale Antichità Egiziane e dal Prof. Christian Greco, direttore del Museo egizio di Torino.

Presenti il Ministro della cultura, Alessandro Giuli e il Direttore delle Scuderie del Quirinale, Matteo Lafranconi.

Il Presidente Sergio Mattarella e la Sig.ra Laura.
Il Presidente Sergio Mattarella con Sherif Fathy, Ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica Araba d’Egitto
Mattarella con Sherif Fathy, Ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica Araba d’Egitto, Bassam Essam Rady Abdelhamid Rady, Ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto e il Prof. Mohamed Ismail Khaled, Segretario Generale Antichità Egiziane,
Sergio Mattarella con il Prof. Mohamed Ismail Khaled, Segretario Generale Antichità Egiziane, Sherif Fathy, Ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica Araba d’Egitto Alessandro Giuli, Ministro della cultura, Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino e Bassam Essam Rady Abdelhamid Rady, Ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto.

