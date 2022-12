Che ne dici di una serata con quattro amici? Sono Alessandro Haber, Nino Frassica, Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi. No, questa recensione non è un promozionale. Vuole piuttosto trasmettervi il sapore intimo, leggero ed amicale delle due ore che potreste trascorrere durante le Feste (fino al 30 dicembre) al teatro Ambra Jovinelli di Roma, in compagnia dei protagonisti di “Maledetti amici miei..il ritorno” (quelli di “A ruota libera”).

Più che una pièce una vera e propria serata pensata da amici e per amici (noi, il pubblico). Più che un copione vero e proprio un canovaccio, fatto di aneddoti – imperdibili quelli di Haber giovane a caccia di lavoro a Roma pregante Orson Wells e altri grandissimi- musica dal vivo di qualità con i musicisti della band di Rocco Papaleo, sketch letteralmente esilaranti di Nino Frassica e la sapiente guida in tempo reale di Giovanni Veronesi, maestro nell’intercettare i momenti di comicità ed emozione. Situazionismo contemporaneo.

Due ore trascorse nel salotto di artisti con vite da palco e da set tutte da gustare, che si ritrovano per raccontarsi e raccontare, emozionarsi ed emozionare. E una chiusa sulla diversità che segna il punto di alto di uno spettacolo da non perdere.

Quattro amici e quattro risate durante le Feste a Roma faranno gola a molti.