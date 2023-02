Che la collezione Farnesina sia un vanto della produzione artistica italiana non è una novità. Ma non era mai capitato che la collezione lasciasse le sontuose sale del ministero degli Affari esteri. Oggi è avvenuto, in quel di Singapore, dove è stata organizzata una mostra alla presenza del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Maria Tripodi. La mostra “La Grande Visione Italiana- Collezione Farnesina” è stata realizzata dalla Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero con la speciale curatela di Achille Bonito Oliva. Sono esposte 70 opere d’arte contemporanea della “Collezione Farnesina”, per la prima volta visibile fuori dal ministero. Dopo Singapore le opere proseguiranno il loro tour asiatico a Tokyo, Nuova Delhi e Seoul.

Come evidenziato dal Sottosegretario Tripodi nel suo intervento “si tratta di un’iniziativa di diplomazia culturale particolarmente significativa, uno dei momenti più alti dell’attività di promozione della Farnesina nel 2023, per esprimere al pubblico estero il meglio dell’arte italiana contemporanea, attraverso un viaggio nella storia dell’arte italiana dal Novecento a oggi, con sessanta grandi artisti scelti da Achille Bonito Oliva: da Boccioni a Carla Accardi, da Mimmo Jodice a Michelangelo Pistoletto, passando per Mario Merz fino a Grazia Varisco”.

La mostra sarà visitabile dal 7 al 25 febbraio nella prestigiosa sede di “The Arts House” a Singapore. Oltre alla mostra principale, alcune opere saranno presentate anche nello spazio espositivo della nuova sede dell’Ambasciata d’Italia a Singapore.

“E’ un debutto internazionale senza precedenti, che aggiunge un importante tassello alle relazioni bilaterali tra Singapore e Italia”, ha proseguito il Sottosegretario Tripodi. “Abbiamo scelto di esporre la mostra in quattro importanti città dell’Asia poiché questo è un continente dove la domanda di cultura italiana si è dimostrata in continua crescita negli ultimi anni. L’arte e la cultura si rivelano strumenti strategici al servizio dell’interesse nazionale e della nostra azione diplomatica, rivelandosi un volano di attrattività verso il nostro Paese. Uno degli obiettivi della nostra azione di Governo, con la Farnesina in prima fila, sarà il rafforzamento di una diplomazia della crescita, ci cui la cultura è parte essenziale, che metta a sistema le sinergie e la creatività di tutte le componenti del Paese”.

A margine dell’inaugurazione, il Sottosegretario Tripodi ha avuto un cordiale incontro con il Ministro di Stato per il Commercio, l’Industria e la Cultura di Singapore, Low Yen Ling, in occasione del quale è stato ribadito il comune interesse a proseguire il percorso di cooperazione nei settori scientifico e tecnologico, dell’innovazione, dell’arte e del design.

La mostra sarà visitabile a Singapore fino al 25 febbraio, durante il periodo del Capodanno Cinese, per poi trasferirsi nella sua prossima tappa internazionale a Tokyo.