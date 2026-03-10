Compie dieci anni l’Italian Design Day, la rassegna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura — in collaborazione con ADI, Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro, Triennale Milano, Salone del Mobile.Milano, Federlegno Arredo e Agenzia ICE — che ogni anno porta il design italiano nelle sedi diplomatiche di tutto il mondo. Per questa edizione il tema scelto è Re-Design, un invito a riflettere su come progettazione e architettura possano contribuire alla rigenerazione di spazi, oggetti, idee e relazioni di fronte alle sfide globali del presente.

Il concetto di rigenerazione si declina su più livelli: dalla scala urbana a quella del singolo oggetto, fino ai processi produttivi ispirati all’economia circolare. Le città italiane, costruite per stratificazioni successive e continue rielaborazioni, offrono un laboratorio unico per un approccio progettuale che prova a tenere insieme sostenibilità, inclusione e innovazione tecnologica. Un modello che, nelle sue specificità, si è dimostrato esportabile: gli interventi di rigenerazione urbana promossi nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale si distinguono per l’attenzione agli aspetti ambientali, sociali ed economici e per il coinvolgimento attivo delle comunità locali nei processi di trasformazione.

Sul fronte degli oggetti, l’Italia vanta numerosi esempi virtuosi di design fisico e digitale pensato fin dall’origine secondo i principi dell’economia circolare, con un impiego diffuso di materiali di recupero e una progettazione attenta all’intero ciclo di vita del prodotto.

L’Italian Design Day vivrà una seconda stagione durante la Milano Design Week, in programma dal 21 al 26 aprile 2026: al Salone del Mobile, in Triennale, all’ADI Design Museum e nelle sedi diffuse sul territorio sarà possibile seguire eventi ed esposizioni dedicati al contributo del design italiano alla qualità della vita contemporanea.