Il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura funziona. E l’interesse per i finanziamenti di attività che hanno al centro i libri e la lettura cresce costantemente. Questo in estrema sintesi il messaggio lanciato ieri dalla Camera dei Deputati (Sala del Cenacolo) dal Centro per il Libro e la lettura (CEPELL), Istituto autonomo del Ministero della Cultura, che ha presentato i risultati delle attività del biennio 2021-2022. Ha partecipato alla presentazione il Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone (FdI).

L’On. Mollicone, pres. commissione Cultura della Camera

Il Presidente CEPELL, Marino Sinibaldi, il Direttore che ha gestito le attività del biennio, Angelo Piero Cappello, Direttore CEPELL nel biennio 2021-2022, la Direttrice generale Biblioteche e Diritto d’Autore del MiC, Paola Passarella, e il gruppo di lavoro per l’attuazione del Piano nazionale d’azione (Chiara Eleonora Coppola, Patrizia Campagna e Paolina Baruchello) hanno illustrato i dati più significativi del Rapporto sulle attività del biennio 2021-2022, sottolineando come le istanze presentate per i 14 bandi siano aumentate nel periodo del 31,6%, passando da 396 nel 2021 a 521 nel 2022, per un totale di 917.

Le Regioni che hanno visto finanziate più istanze nel 2022 sono risultate la Puglia (19), il Lazio (11), Lombardia e Piemonte (9).

Storia di uno straordinario successo

Il Direttore CEPELL nel biennio 2021-2022, Angelo Piero Cappello: “Gli ultimi due anni sono la storia di uno straordinario successo. Il dato più significativo è che quando abbiamo iniziato a lavorare nel 2020 erano 240 circa i Comuni italiani che firmarono i Patti per la Lettura. Alla fine del 2022 i Comuni coinvolti erano 920”.

L’interesse crescente per libri e lettura

Il Presidente CEPELL, Marino Sinibaldi: “Il dato che più conforta è la continua crescita di interesse per i finanziamenti di attività legate ai libri e alla lettura in Italia. L’analisi del Rapporto ha messo a fuoco il successo della strategia di rete, confermando la bontà del Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura, introdotto dalla recente Legge 15 del 2020”.

L’impegno della politica ad aumentare i fondi per i bandi

Il Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone: “Quando si vince è merito delle relazioni tra le Istituzioni. Il lavoro svolto è un successo perché il Ministero della Cultura lo ha sostenuto e anche la collaborazione pubblico-privato ha funzionato. Il sistema di monitoraggio del Piano è fondamentale per capire se le politiche funzionano. E in questo caso il Rapporto di oggi racconta un successo. Alla stato attuale la circolarità funziona benissimo. Ma mancano i soldi, e il nostro impegno è quello di aumentare le risorse di questi bandi. La legge funziona, vanno potenziate le risorse”.

