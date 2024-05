Giornata di visite romane, quella di oggi, per il Re di Giordania, Abdullah II Ibn Al Hussein. Prima si recherà a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, subito dopo andrà in Vaticano, dove sarà ricevuto nel Palazzo Apostolico da Papa Francesco.

A Beirut è in programma una visita della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Domani, a Roma, nell’hotel Le Meridien Visconti, in via Federico Cesi, incontro sul tema “Comunicazione giudiziaria e libertà di manifestazione del pensiero del magistrato”, organizzato da Area Democratica per la Giustizia. Con Eugenio Albamonte, Edmondo Bruti Liberati, Margherita Cassano, Liana Milella, Vittorio Manes, Giovanni Zaccaro, Ernesto Carbone, Francesco Dal Canto, Renato Finocchi Ghersi, Rocco Maruotti, Flavia Perina, Luca Poniz, Antonello Cosentino.

Domani pomeriggio, nell’aula dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio, presentazione del libro “In nome della libertà”, di Paolo Del Debbio. Intervengono i capigruppo di Forza Italia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, e il vicepremier, ministro degli Affari esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani. Sarà presente l’autore.

Domani a Firenze, nell’aula magna dell’università, incontro sul tema “Dicono di noi. Gli avvocati visti da fuori”, con Giuliano Amato, Donatella Stasio, Mauro Palma, Luigi Ferrarella.

Alla Galleria dell’Accademia di Firenze arriva il biglietto “dematerializzato”, con cui si potrà entrare, da martedì 7 maggio, semplicemente con il Qr Code/Barcode sul cellulare. Chi prenoterà l’ingresso attraverso il call center o tramite il sito web ufficiale della galleria riceverà via email direttamente il titolo d’accesso al museo senza dover ritirare il biglietto fisico all’ingresso. Per i biglietti acquistati in prevendita, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema continueranno a valere le regole attuali previste per la loro validazione. “Puntiamo a diminuire”, commenta Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze, “le attese all’esterno del museo. Continuo a perseguire lo stesso obiettivo fin dal mio primo giorno, portare questo museo nel 21esimo secolo. Dopo aver concentrato gli sforzi all’interno del museo rendendo le collezioni più fruibili ora stiamo provvedendo all’esterno con la nuova facciata e la sua porta d’accesso, la biglietteria. I biglietti elettronici rientrano in questo processo di modernizzazione e ci aiuteranno nel velocizzare le attese in coda e scoraggiare la presenza dei bagarini”.

Durante la terza edizione del programma, che si svolgerà dal 13 al 16 maggio, 250 nuovi studenti delle scuole superiori parteciperanno alla Résidence Pro nella romana Villa Medici, provenienti da 12 scuole superiori professionali e agricole della regione del Grand Est: Reims, Nancy, Charleville-Mézières, Bischwiller, Illkirch Graffenstaden, Haguenau, Laxou, Pont-Saint-Vincent, Sarreguemines, Bar-le-Duc e Obernai. Gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, provengono dai settori dell’edilizia, dell’elettrotecnica, della termotecnica e dell’assistenza domiciliare. Beneficeranno di una settimana residenziale su misura con un programma di workshop, incontri, conferenze e visite a Roma sul tema “L’abitazione di domani: vivere bene insieme, in modo sostenibile“. La residenza pone le competenze degli studenti al centro del programma, con occasioni di intervento pubblico in cui saranno incoraggiati a presentare i loro progetti e a condividere la passione per il loro lavoro.