Dopo New York e Philadelphia, “Voices of Heritage” arriva in Canada per la terza tappa del suo viaggio musicale e culturale. Il progetto, promosso dal Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento in collaborazione con il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso e l’Università Pegaso, ha scelto un palcoscenico d’eccezione: il Montreal International Jazz Festival, uno dei più importanti al mondo.

Il 27 giugno, nella centralissima Place des Festivals, andrà in scena “La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria – The Italian Songbook”, un concerto-tributo alla grande canzone d’autore italiana degli anni ’60 e ’70. L’orchestra, composta da 21 elementi e diretta dal maestro Franco Piana, proporrà arrangiamenti originali di brani senza tempo di Modugno, Mina, Paolo Conte, De André, Dalla, Battisti, Tenco e molti altri.



«Portare la nostra musica d’autore in un festival internazionale significa affermare l’identità italiana nella sua capacità di innovare e parlare al mondo», ha dichiarato Giuseppe Ilario, direttore del Conservatorio di Benevento.



L’iniziativa, sostenuta anche dalla rete diplomatico-culturale italiana, si aprirà il 26 giugno con una tavola rotonda all’Istituto Italiano di Cultura di Montreal sul rapporto tra jazz, identità e connessioni culturali tra Italia e Canada. Parteciperanno musicisti, accademici e direttori artistici, tra cui Joshua Rager della Concordia University, Aldo Mazza e Stefania Tallini.

«Il legame tra Italia e Canada parla di musica, cultura e talento. Dopo il successo al Kimmel Center di Philadelphia, ci attende un’altra tappa memorabile», ha sottolineato Rita D’Addona, presidente del Conservatorio di Campobasso.

Il progetto Voices of Heritage si inserisce nelle strategie di internazionalizzazione dell’alta formazione musicale italiana, promuovendo il dialogo tra tradizione e contemporaneità, tra identità culturale e innovazione artistica.