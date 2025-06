Giovanna Cassese nuova Presidente dell’Isia di Roma

«A nome mio personale, del Consiglio Accademico e di tutta la comunità di ISIA Roma Design, nelle sue sedi di Roma e di Pordenone, esprimo grande soddisfazione ed entusiasmo per la nomina della professoressa Giovanna Cassese a Presidente della nostra Istituzione, primo ente pubblico in Italia di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel campo del Design». Così in una nota Tommaso Salvatori, direttore di ISIA Roma Design, saluta la nomina della nuova presidente.

«Si tratta di una scelta che onora l’intero sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale, Coreutica, del Design e del Restauro (AFAM) e che pone come ambasciatrice di ISIA Roma Design una figura di straordinaria competenza, visione e dedizione – prosegue Salvatori –. La professoressa Cassese rappresenta, senza alcun dubbio, la persona giusta al posto giusto: per la qualità del suo percorso accademico, per la coerenza della sua visione culturale e per l’instancabile impegno alla guida del CNAM con cui, negli anni, ha promosso e difeso il valore delle istituzioni AFAM, con particolare riguardo alla ricerca, agli ISIA e alla centralità del design nella formazione e nella società contemporanea!».

«Tutta la comunità ISIA – docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo – dà il benvenuto e formula i più calorosi auguri di buon lavoro alla Presidente Cassese, nella certezza che sotto la sua presidenza la nostra Istituzione saprà affrontare con rinnovata energia e autorevolezza le sfide di un presente in continua trasformazione», aggiunge il direttore di ISIA Roma Design.

«Un sentito ringraziamento – si legge ancora nella nota – va alla Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, per aver conferito questa nomina con lucidità e visione strategica. La sua scelta conferma la volontà, da lei più volte espressa anche con importanti atti, di valorizzare le istituzioni AFAM riconoscendo loro un ruolo centrale nel sistema della formazione superiore, nonché di rilanciare il design come ambito di eccellenza e motore di sviluppo culturale, sociale ed economico».

«Con la presidenza di Giovanna Cassese, ISIA Roma Design si appresta a vivere una stagione ancor più intensa e sfidante, che ci impegna tutte e tutti a contribuire, con maggiore determinazione e responsabilità, al progresso civile e culturale del Paese accrescendo il ruolo e la centralità del Design e di una Istituzione da preservare e valorizzare a beneficio delle future generazioni» conclude il direttore Tommaso Salvatori.

Le dichiarazioni della neo-presidente

Giovanna Cassese ha detto: «Sono veramente onorata di ricevere questo importante incarico e consapevole della grande responsabilità che comporta presiedere un’istituzione di così prestigioso valore nel panorama dell’alta formazione artistica italiana, quale l’ISIA di Roma. Sono perciò profondamente grata al Ministro Anna Maria Bernini, che ringrazio di cuore anche per la grandissima attenzione dimostrata con atti concreti che si attendevano da decenni a favore di tutto il settore dell’Alta Formazione Artistica, Musicale, Coreutica, del Design e del Restauro».

Questa la sua dichiarazione d’intenti: «Mi impegno fin da subito a dedicare tutte le mie energie e competenze per valorizzare l’eccellenza didattica e la tradizione consolidata dell’ISIA di Roma, primo ISIA italiano per la formazione di livello universitario nel campo del design; per promuovere l’innovazione e la ricerca nel campo del design; rafforzare i rapporti con il territorio e con le istituzioni culturali pubbliche e private in ambito nazionale e internazionale; sostenere la crescita culturale e professionale di studenti e docenti, nonché del personale amministrativo».

La Presidente ha aggiunto: «La sfida consiste oggi nel portare avanti una battaglia per il pieno riconoscimento universitario del ruolo dell’Alta formazione Artistica in ambito nazionale, per la dignità e la valorizzazione della ricerca nel campo delle arti e del design. Sarà bello lavorare in piena sintonia di intenti e di vedute con il Direttore Tommaso Salvatori, nonché con gli organi di governo, i docenti, l’amministrazione e gli studenti tutti per promuovere ulteriormente l’alta formazione artistica italiana, settore in grande sviluppo e vero patrimonio materiale e immateriale su cui puntare per il futuro dell’Italia».

Giovanna Cassese

Chi è Giovanna Cassese

Storica dell’arte, docente del Ministero dell’Università e della Ricerca, Giovanna Cassese è presidente del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) dal 2023. Già direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e direttore commissario dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila, ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali e accademici, contribuendo attivamente ai processi di riforma e innovazione dell’Alta Formazione Artistica in Italia. È stata commissario straordinario dell’Accademia di Danza e Presidente dell’ISIA di Faenza dal 2015 al 2022.

È stata Presidente della Conferenza dei Presidenti e Direttori ISIA dal 2018 al 2023. Autrice di saggi, curatrice di mostre e promotrice culturale, è da anni impegnata nella valorizzazione della ricerca artistica, nella difesa delle scuole di restauro e nello sviluppo del sistema AFAM come rete europea dell’alta formazione.

Coordinatrice della Scuola di Restauro dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, dove insegna Storia dell’arte contemporanea e Problematiche di conservazione dell’arte contemporanea, e del curriculum Conservation, Restoration and Enhancement of Cultural Heritage del Dottorato di Interesse Nazionale (I Ciclo AFAM) Visual Arts, Performing Arts, New Media, New Technologies, Music and Cultural Heritage di cui l’Accademia di Napoli è capofila.

Coordina dal 2013 per il MIUR il tavolo tecnico delle Scuole di Restauro AFAM e quello per la salvaguardia dei Patrimoni, delle Accademie e dal 2023 il tavolo interministeriale MUR-MiC per la salvaguardia e la valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali AFAM ed è componente del tavolo MUR sul Design.