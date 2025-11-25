La scorsa settimana a Milano EMIT Feltrinelli ETS ha presentato il suo primo bilancio sociale, un passaggio significativo per l’ente fondato nel 1908 con la missione di creare un ponte tra scuola e mondo del lavoro. A quasi 120 anni dalla sua nascita, EMIT si conferma una realtà in continua evoluzione, capace di adattarsi alle trasformazioni del contesto economico e sociale, mantenendo al centro il valore della formazione come leva strategica per la crescita delle persone e delle imprese.

Nato su impulso dell’industria lombarda, EMIT ha progressivamente ampliato la propria funzione, trasformandosi da semplice centro formativo a un vero e proprio hub di connessioni. Oggi l’ente si propone come catalizzatore di collaborazioni tra settori e attori diversi – aziende, scuole, istituzioni e mondo del terzo settore – favorendo sperimentazioni, progettualità innovative e percorsi che interpretano i bisogni emergenti del sistema produttivo.

Tra le novità principali annunciate in occasione dell’evento, particolare attenzione è stata riservata alla nascita di EMIT Club, prevista per il 2026. Il progetto mira a creare un network che unisca la dimensione formativa con quella imprenditoriale, offrendo alle aziende un ambiente di supporto e co-progettazione dedicato alle iniziative a impatto socio-culturale, con un focus su Diversity & Inclusion, sostenibilità e innovazione continua.

Si tratta di un’evoluzione che rafforza ulteriormente il ruolo di EMIT come punto di riferimento per la trasformazione organizzativa e lo sviluppo di competenze strategiche.

I numeri del 2024

Il bilancio sociale restituisce l’immagine di un ente attivo e radicato nel territorio. Nel 2024 EMIT ha gestito 65 progetti, formato 7.669 persone, erogato 4.546 ore di formazione. Dati che confermano la capacità dell’ente di offrire servizi formativi di qualità, rispondendo alle esigenze di un mercato del lavoro in rapido cambiamento.

La pubblicazione del primo bilancio sociale evidenzia un percorso di trasparenza e responsabilità, ma soprattutto sottolinea la volontà di EMIT Feltrinelli ETS di continuare a innovare. Il suo sviluppo verso un modello sempre più aperto, collaborativo e orientato all’impatto sociale rappresenta un segnale importante per il mondo della formazione e per il tessuto produttivo che lo circonda.

EMIT si posiziona così non solo come un centro educativo storico, ma come un attore dinamico capace di interpretare e guidare le trasformazioni del futuro.