Cosa prevede la Direttiva Single use plastic e in che cosa consiste esattamente il sistema di economia circolare che si vuole realizzare sfruttando gli imballaggi in plastica? E soprattutto cosa sono e come funzionano il riciclo chimico e il riciclo meccanico e quanto sono strategici? Lo spieghiamo in questa nuova The Watcher Pill, ideata in collaborazione con il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla).