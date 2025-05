(Articolo scritto per L’Economista, inserto de Il Riformista)

Terra e spazio hanno un legame inscindibile e sono utili l’una all’altro. Questo concetto è sempre più utile anche per l’agricoltura, che ha bisogno di innovazione e mostra ampi margini di progresso in tal senso. Se pensiamo al vettore spazio-terra, viene subito in mente l’attività satellitare e di analisi dei dati in grado di rilevare la quantità di acqua presente nei terreni. Un supporto che, assieme ad altri parametri legati all’agricoltura di precisione, permette agli agricoltori italiani di recuperare tra il 10% e il 20% di produzione a costi bassissimi. A occuparsi del monitoraggio è ad esempio Neptune, azienda italiana che lavora con grandi player del servizio idrico per la ricerca delle perdite mediante tecnologie di osservazione satellitare e analisi di raggi cosmici che risultano più efficaci dei tradizionali geofoni, che si limitano a sentire il rumore dell’acqua nel sottosuolo. In agricoltura, i vantaggi di osservare la terra da così in alto sono molteplici e tra questi l’immediatezza, l’alta risoluzione e l’elevata disponibilità di informazioni presenti – ci spiega il Ceo di Neptune Riccardo Marchetto –. Le moderne tecnologie quantificano i punti di umidità e nella loro azione hanno margine di errore piccolissimo. Così gli imprenditori risparmiano tempo e denaro, mitigano i rischi e intervengono solo dove c’è effettivamente bisogno. «L’acqua è fondamentale per il benessere delle colture e per gli agricoltori queste analisi di umidità e di altri tipi di stress nutrizionale e chimico-fisico sono fondamentali, anche se una parte della vecchia guardia dei coltivatori è ancora scettica a riguardo. Le potenzialità dei risultati sono molto chiare, grazie anche alle molteplici costellazioni da cui attingere i dati, sia quelli gratuiti dei progetti UE che quelli commerciali. Anche se lavoriamo su un satellite a bassa risoluzione l’output è comunque utile riguardo alle colture estensive, mentre i satelliti ad alta risoluzione ci aiutano in situazioni di colture con frutti piccoli come nei vitigni», sottolinea il Ceo. Il tema che emerge, sottolinea più volte Marchetto, è la «democratizzazione del dato e dello spazio stesso. Fino a pochi anni fa il dato doveva passare tassativamente per esperti, oggi è facilmente rintracciabile e leggibile su web e l’imprenditore agricolo può fare operazioni mirate a livello idrico, nutrizionale e antiparassitario. Risparmiare l’acqua è ancora fondamentale, dato che in Italia dalle reti idriche se ne perde mediamente il 30-40%, un dato preoccupante, dovuto all’età delle condutture, molte installate nel dopoguerra, oggi rovinate a causa dell’invecchiamento strutturale dei materiali nonché il concorso di altri fattori quali l’aumento del traffico e delle reti». Marchetto ci tiene a far capire che il servizio non è così inaccessibile, in alcuni casi quasi gratuito a seconda delle circostanze e della qualità delle immagini domandate, con al contrario dei benefici preziosi. Neptune sta lavorando ad un app che facilita ancora di più l’interscambio tra spazio e agricoltore, e che può essere usata di concerto con il proprio agronomo, a cui vengono suggeriti gli interventi da effettuare in base ai dati rilevati. Acqua da usare per l’uomo, ma anche per l’agricoltura impiantata nello spazio. I programmi esistono e possono aiutare a ridurre lo sfruttamento di suolo terrestre oltre che estendere al massimo la coltivazione. Di questo si occupa un’altra azienda italiana, ZeroFarms, in grado di gestire piante sopraelevate che si nutrono non dal terreno e che possono avere vari usi, inclusi quelli farmaceutici. Anche qui le potenzialità sono enormi. Non solo sul consumo di acqua, ma anche per l’evitamento dei pesticidi. Senza pensare che a quel punto la stagionalità è irrilevante. Il know-how di ZeroFarms viene dall’ambito aerospaziale. L’azienda gestita da Daniele Modesto ha padronanza con tecnologie che permettono di costruire serre indoor verticali su più livelli, con luci a led. Un ambiente controllato che ottiene il massimo dalla pianta. Questo lavoro è propedeutico ad arrivare sullo spazio. «Per il quale i tempi sono lunghi ma gli strumenti li abbiamo. Usiamo tecnologie sperimentate negli anni ’60 dalla Nasa, che poi si sono rivelate funzionali anche dalla terra. È il concetto dell’agricoltura aeroponica, attraverso cui riusciamo a perfezionare l’operato. Sono competenze che vanno sdoganate, ma c’è tutta la volontà di farlo. L’obiettivo è costruire un habitat spaziale funzionale all’agricoltura dove le piante vivano. Con applicazioni trasversali e multisettoriali. Serve mettere a sistema i vari elementi. Al momento l’agricoltura in verticale è costosa e funziona bene in zone a clima estremo, o molto freddo o molto caldo, in prospettiva i vantaggi sono quelli di lavorare in ambienti finemente controllati. Per adesso, infatti, ai non esperti direi di cogliere, prima ancora che la dimensione spazio, quella del miglioramento delle pratiche, attraverso la precisione degli strumenti e delle piattaforme. Le scoperte che ne deriveranno possono essere tarate su misura della persona, inclusi gli astronauti», assicura Modesto.