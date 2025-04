Sogesid, la Società di ingegneria delle Amministrazioni centrali dello Stato e ONTM – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare hanno firmato un protocollo di intesa volto a promuovere azioni congiunte per la tutela ambientale e lo sviluppo economico sostenibile, con particolare riferimento al Cluster Mare, alla corretta gestione delle acque, e alle tematiche prossime alle c.d. acque interne. Le Parti collaboreranno per accelerare gli investimenti di interesse pubblico, nazionale e internazionale, favorendo il dialogo tra collettività, istituzioni, imprese e stakeholder.

Le aree di collaborazione principali includono facilitare una concreta e propositiva azione sinergica

tra università, enti pubblici, associazioni e organizzazioni internazionali, promuovere momenti di

confronto per superare le criticità delle politiche ambientali e accelerare gli investimenti, raccogliere

istanze dalla collettività e dalle imprese per garantire un modello di sviluppo sostenibile,

promuovendo – altresì – tecnologie innovative e fonti energetiche alternative.

“Una delle prime azioni concrete che intraprenderemo congiuntamente” ha dichiarato Errico

Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid, “sarà la promozione degli ‘Stati Generali dell’Acqua

in risposta ai cambiamenti climatici’. Si tratta di un’iniziativa importante, che svilupperemo in

partenariato con altri enti pubblici, per affrontare le sfide sempre più urgenti legate alla gestione

delle risorse idriche in un contesto di cambiamenti climatici. Questa iniziativa rappresenta un passo

fondamentale per garantire una gestione sostenibile e resiliente delle risorse naturali, in un periodo

in cui la loro tutela è più che mai prioritaria”.

Dichiarazione, quella di Errico Stravato, cui fa eco il Presidente di ONTM Roberto Minerdo, il

quale sottolinea come “sia un grande privilegio per l’Osservatorio avere la possibilità di collaborare

con Sogesid, attore centrale nel panorama istituzionale del Paese. Questa sinergia vuole essere

sin dai suoi primi passi votata alla concretezza, come già sottolineato da Sogesid: prova ne è il

progetto relativo alla promozione degli ‘Stati Generali dell’Acqua’ citati dal Dott. Stravato, rispetto ai

quali ONTM dedicherà il massimo impegno, destinandovi un team di lavoro guidato dal nostro

Direttore Generale Federico Ottavio Pescetto, che vedrà il coinvolgimento diretto di alcuni dei

nostri Soci”.