Un importante passo avanti nella tutela dell’ambiente marino e nello sviluppo di un’economia sostenibile è stato compiuto grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra ONTM – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare – e COREPLA, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica. Questo accordo segna un momento cruciale nella lotta contro l’inquinamento marino e nella promozione della sostenibilità ambientale.

L’accordo, firmato a Roma, segna l’inizio di una collaborazione strategica che mira a rafforzare l’impegno di entrambe le realtà verso la salvaguardia delle risorse marine e delle acque interne, attraverso un modello innovativo di gestione responsabile che sia in linea con la sostenibilità. L’economia circolare e il riciclo della plastica rappresentano i punti cardine di questo progetto.

L’alleanza tra ONTM e COREPLA si pone come esempio di sinergia ambientale tra settori diversi, dimostrando come la cooperazione possa generare soluzioni efficaci per affrontare le sfide ambientali. Il protocollo d’intesa non solo sottolinea la volontà di entrambi gli enti di promuovere pratiche sostenibili, ma si propone anche come modello replicabile per altre industrie, incoraggiando l’adozione di strategie eco-compatibili a livello nazionale.

L’obiettivo principale di questa partnership è quello di sviluppare progetti congiunti in grado di ridurre l’impatto ambientale, ponendo particolare attenzione all’uso responsabile dei materiali riciclabili e alla promozione della cultura del riciclo. Un’azione che assume particolare rilevanza per le comunità costiere e fluviali, spesso le più colpite dall’inquinamento marino da plastica.

Uno degli aspetti chiave del protocollo riguarda l’educazione ambientale: ONTM e COREPLA lavoreranno a stretto contatto con istituzioni, scuole e comunità locali per diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela della biodiversità marina e della riduzione dell’inquinamento plastico.

Inoltre, l’accordo punta a trasformare le sfide ambientali in opportunità di innovazione e crescita economica, promuovendo lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclo che possano contribuire a una gestione più efficiente dei rifiuti plastici, con benefici diretti per l’ecosistema marino.

Alla cerimonia di firma del protocollo erano presenti Giovanni Cassuti, Presidente di COREPLA, e Giuseppe Ciraolo, Responsabile Relazioni Istituzionali, insieme a Roberto Minerdo e Federico Ottavio Pescetto, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di ONTM.

“Questa collaborazione rappresenta un’importante svolta nel nostro impegno per la sostenibilità e la protezione del mare,” ha dichiarato Cassuti. “Grazie a questo accordo, potremo sviluppare iniziative concrete che avranno un impatto positivo sull’ambiente e sulla società.”

Minerdo ha aggiunto: “L’alleanza con COREPLA ci permette di unire competenze e risorse per affrontare una delle sfide ambientali più urgenti: la salvaguardia del mare. Insieme possiamo fare la differenza.”

L’iniziativa segna un significativo passo avanti nella creazione di un’economia circolare sostenibile, sempre più attenta all’ambiente e al futuro del nostro pianeta.