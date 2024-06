Cresce l’esigenza di un’integrazione di competenze tra il settore pubblico e privato che guardi alla sostenibilità. Una stretta connessione che punti a condividere le esperienze relative all’edilizia sostenibile all’interno di investimenti non solo efficaci ma responsabili a livello ambientale soprattutto al servizio delle Amministrazioni e dei territori.

Con questo unico obiettivo è stato firmato l’accordo tra Fabrizio Capaccioli, presidente di Green Building Council Italia e Errico Stravato, AD di Sogesid Spa. Un accordo in cui vengono integrati i principi dei Protocolli ambientali della famiglia GBC Italia all’interno delle prassi progettuali relative alle opere pubbliche. Un sistema che permette di promuovere il dialogo tra il mondo della ricerca e i professionisti del settore, affinchè vengano messi a terra approcci competitivi e innovativi.

Capaccioli e Stravato L’accordo GBC Italia – Sogesid Capaccioli e Stravato

La rigenerazione urbana e il processo gestionale che ne consegue, che potrà essere applicato alle iniziative di ricostruzione a seguito di eventi naturali straordinari legati ai cambiamenti climatici, sono le due grandi direttrici strategiche dell’accordo.

La prima punta a definire una governance degli investimenti pubblici che possa promuovere ed agevolare l’applicazione dell’edilizia sostenibile attraverso un “progetto faro” che non esclude le aree verdi.

La seconda, che corre parallela alla rigenerazione urbana, dovrà definire piani di informazione e comunicazione per i territori che siano efficaci, senza tralasciare l’importanza dell’opportunità proposta rispetto alla gestione tradizionale.

“Siamo orgogliosi di firmare questo accordo con Green Building Council Italia, un passo fondamentale per diffondere la sostenibilità nelle pubbliche amministrazioni”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Sogesid, la Società di ingegneria delle Amministrazioni centrali dello Stato, Errico Stravato, “Puntiamo ad integrare competenze pubbliche e private per promuovere pratiche di edilizia sostenibile, contribuendo alla rigenerazione urbana. Crediamo che questa collaborazione possa sviluppare soluzioni innovative per affrontare le sfide climatiche e migliorare la qualità della vita. Sogesid è determinata a sostenere le amministrazioni pubbliche nell’adozione di approcci sostenibili, favorendo il dialogo tra settore e ricerca. Questo accordo avvia un percorso condiviso verso un futuro sostenibile e centrato sul benessere delle persone”.

“Siamo entusiasti di annunciare questo accordo con Sogesid S.p.A. Si tratta di un passo significativo verso la promozione della sostenibilità nella P.A.”, ha dichiarato a margine della firma Fabrizio Capaccioli, Presidente del Green Building Council Italia, Associazione che fa parte del World GBC, la rete internazionale dei GBC presenti in ottanta Paesi, e partner di USGBC. “Questo accordo mira a creare un dialogo costruttivo tra il settore pubblico e privato, favorendo l’integrazione delle competenze e l’adozione di approcci innovativi nell’edilizia sostenibile. L’obiettivo è quello di offrire soluzioni concrete e responsabili, che possano contribuire a una rigenerazione urbana efficace e ad una gestione più sostenibile degli investimenti pubblici. L’accordo sottolinea, inoltre, l’importanza e la centralità dell’essere umano, riconoscendo che il benessere delle persone è strettamente legato alla qualità degli ambienti in cui viviamo. La collaborazione con Sogesid”, conclude Capaccioli, “ci permette di unire le nostre forze per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e per promuovere un futuro in cui la sostenibilità, la rigenerazione urbana e la qualità della vita dei cittadini siano al centro delle politiche di sviluppo del nostro Paese”.