Nel contesto di una crescente volatilità nei mercati energetici globali, segnati da sfide geopolitiche e oscillazioni dei prezzi, ci sono anche aziende che prediligono la gestione prudente dei rischi, per affrontare le incertezze senza compromettere le ambizioni di crescita. È il caso di Energean, che in un mercato in trasformazione sta riuscendo si sta ben posizionando, riuscendo a consolidare sempre più il suo ruolo chiave nel Mediterraneo orientale. Ne abbiamo parlato con Mathios Rigas, Ceo della società.

In un periodo di grande volatilità nel mercato energetico globale, cosa distingue Energean dalle altre aziende del settore?

«Energean si distingue per stabilità strategica in un contesto dove l’instabilità geopolitica, i prezzi fluttuanti delle materie prime e la contrazione dei flussi di capitale hanno recentemente scosso la fiducia degli investitori mondiali, anche sulla scorta dei recenti provvedimenti economici d’ oltreoceano. La nostra resilienza non è casuale—è il prodotto di un modello commerciale disciplinato costruito su contratti a lungo termine a prezzo fisso con controparti finanziariamente solide, e un profilo di esposizione particolarmente favorevole che protegge i nostri guadagni anche nei momenti più turbolenti».

Potrebbe spiegare più in dettaglio il vostro approccio alla contrattazione e come questo vi aiuta a gestire i rischi?

«L’approccio di Energean alla contrattazione è tra i più prudenti del settore. Invece di inseguire i picchi del mercato spot, abbiamo stipulato accordi di acquisto a lungo termine a prezzi fissi con un insieme diversificato di acquirenti privati di gas, specie in Israele dove abbiamo il nostro asset più importate che contribuisce a ca. il 50% del consumo nazionale. Questa base di acquirenti include importanti società con flussi di cassa resistenti, offrendo sia affidabilità della controparte che continuità operativa. Ancorando i nostri ricavi a questi contratti strutturati, ci siamo effettivamente isolati dalle oscillazioni dei prezzi delle materie prime che hanno scosso gran parte dell’industria di petrolio e gas».

Qual è la vostra esposizione ai rischi legati alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, in particolare il gas?

«Solo il 25% del fatturato di Energean è esposto al rischio di prezzo delle materie prime. Questa è una cifra notevolmente bassa in un’industria che tipicamente vive sulle oscillazioni delle curve del Brent o dell’Henry Hub o del TTF. Il restante 75% è legato a vendite di gas a prezzo fisso, fornendo un flusso di entrate prevedibile e ricorrente—una caratteristica sempre più rara e altamente apprezzata nell’attuale panorama energetico».

In che modo questa prevedibilità si traduce in un vantaggio strategico per voi?

«Questa prevedibilità è più di un semplice ammortizzatore—è un vantaggio strategico fondamentale. Mentre i nostri concorrenti sono alle prese con guadagni volatili e una visibilità di progetto compromessa, Energean gode di visibilità, coerenza e controllo—elementi che non solo sostengono la nostra resilienza ma ci consentono anche un’allocazione di capitale audace e lungimirante».

In un periodo di rivalutazione del settore energetico, quali opportunità vedete per Energean?

«Mentre il settore energetico affronta un periodo di rivalutazione, Energean è posizionata in modo unico per agire come investitore di valore con vera leva operativa. La nostra solida base di flusso di cassa, sostenuta da contratti a lungo termine, ci consente di perseguire acquisizioni di valore profondo e investimenti di crescita con disciplina e fiducia. Questo è particolarmente convincente nel mercato attuale, dove le valutazioni degli asset sono diminuite e il capitale è scarso—creando un terreno di caccia ideale per operatori ben posizionati con flessibilità finanziaria e una visione a lungo termine».

Quali sono i vostri punti di forza nel mercato del gas del Mediterraneo?

«Con la domanda di gas nel Mediterraneo orientale che rimane strutturalmente forte, la capacità di Energean di offrire una fornitura di gas sicura e a lungo termine agli acquirenti del settore privato è un vantaggio competitivo duraturo. La nostra capacità di combinare prudenza finanziaria con innovazione commerciale ci mette in condizione di guidare la transizione energetica regionale continuando a creare valore per gli azionisti».

Per concludere, come riassumereste la vostra posizione attuale nel mercato?

«Energean non sta semplicemente sopravvivendo all’attuale volatilità del mercato—sta prosperando. Il nostro modello commerciale, ancorato da contratti di gas a prezzo fisso e minima esposizione alle materie prime, offre un’impareggiabile stabilità dei guadagni. La nostra posizione strategica, basata su un impiego disciplinato del capitale e una crescita opportunistica, offre agli azionisti esposizione al rialzo della dislocazione del mercato senza il rovescio della medaglia degli shock a breve termine. In breve, Energean esemplifica cosa significa essere resiliente per progettazione e opportunista per strategia—una combinazione preziosa nell’attuale mondo energetico».