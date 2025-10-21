Ambiente
Forum Sostenibilità, domani l’edizione 2025
Di Giuliana Mastri
Il 22 ottobre 2025 l’Auditorium della Tecnica di Roma ospiterà il Forum Sostenibilità 2025, evento organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con il World Children’s Day e con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La giornata, dedicata al dialogo tra istituzioni, imprese e nuove generazioni, sarà divisa in due momenti principali: la mattinata dedicata al Focus Giovani e il pomeriggio riservato al Focus Imprese.
I lavori si apriranno alle 9.30 con l’intervento del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che darà il via a una riflessione collettiva sul rapporto tra merito e sostenibilità all’interno dell’ecosistema scolastico. Il Focus Giovani indagherà il modo in cui le nuove generazioni immaginano il futuro, l’importanza dell’educazione come strumento per prendersi cura del pianeta e la necessità di offrire ai ragazzi percorsi e strumenti utili a orientarsi nel proprio sviluppo personale e professionale.
Sul palco si alterneranno Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, Padre Paolo Benanti, teologo e filosofo, professore alla Pontificia Università Gregoriana e all’Università di Seattle, Padre Enzo Fortunato, Presidente del Pontificio Comitato Giornata Mondiale dei Bambini, e la Senatrice a vita Liliana Segre, testimone dell’Olocausto. La mattinata si concluderà con la premiazione della prima edizione del Premio Scuola Sostenibile, un riconoscimento dedicato a classi e istituti di ogni ordine e grado che si sono distinti per progetti ambientali, sociali ed educativi capaci di promuovere comportamenti responsabili e una cultura condivisa della sostenibilità.
Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, l’Auditorium ospiterà il Focus Imprese, un confronto di alto livello sul ruolo delle aziende nella transizione sostenibile. Ad aprire la sessione sarà l’intervento del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Attraverso keynote speech, interviste e tavole rotonde, opinion leader, manager e rappresentanti delle istituzioni discuteranno i temi più urgenti della trasformazione in atto: il delicato equilibrio tra sostenibilità e competitività, l’evoluzione della cultura organizzativa e le sfide delle società quotate impegnate nella doppia transizione ecologica e digitale.
Numerose le aziende che porteranno la propria esperienza di valore: Acea, Concu, Enel, Eni, Italmobiliare, Marazzi Group, Masi, Purina e Siram Veolia, oltre al Consorzio del Prosciutto di San Daniele. La giornata si concluderà con la premiazione della quarta edizione del Premio Impresa Sostenibile, il riconoscimento dedicato alle piccole e medie imprese italiane che hanno saputo integrare la sostenibilità nei propri modelli di business, generando impatti concreti e misurabili sul piano ambientale, sociale ed economico.
Con il Forum Sostenibilità 2025, Roma diventa così teatro di un dialogo aperto tra istituzioni, scuola e mondo produttivo, un’occasione per riflettere sulle nuove forme di responsabilità collettiva e per immaginare un futuro in cui la crescita economica e la tutela del pianeta possano davvero camminare insieme.