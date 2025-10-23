Un’alleanza forte tra scuola e imprese per affrontare insieme la sfida della transizione verde. È questo il messaggio emerso dal Forum Sostenibilità 2025, organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con il Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, ospitato nella sede di Confindustria. L’evento ha registrato oltre tremila partecipanti, tra presenze in sala e collegamenti da remoto, e ha premiato 19 piccole e medie imprese e 11 istituti scolastici con i riconoscimenti “Impresa Sostenibile” e “Scuola Sostenibile”.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha richiamato l’importanza di mantenere la competitività al centro del percorso di sostenibilità: «La sostenibilità non è una sfida semplice, ma non possiamo eluderla: non è concepibile che si danneggi la competitività del nostro Paese applicando misure sbagliate, seppur motivate dalla ricerca di un minor impatto ambientale, rischiando la desertificazione industriale».

Pichetto Fratin ha ribadito la necessità di un dialogo costante tra pubblico e privato per accelerare la transizione ecologica, coniugando crescita, innovazione e inclusione.

Durante il Forum, la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti ha evidenziato il ruolo cruciale del sistema educativo nel sostenere gli obiettivi dell’Agenda 2030: «La scuola è la prima istituzione a dover sostenere l’Agenda 2030, nella quale sono specificati i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro i prossimi sei anni. Nelle linee guida per l’educazione civica è previsto, tra l’altro, che si parli di sviluppo sostenibile».

Anche le istituzioni locali hanno ribadito l’importanza di un approccio condiviso. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha avvertito del rischio «che la sostenibilità sia percepita come un tema troppo elitario dai cittadini», invitando a coinvolgere i territori. L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi ha ricordato che la giunta Gualtieri sta «lavorando affinché una metropoli come Roma diventi una metropoli sostenibile».

Durante la giornata sono stati consegnati i riconoscimenti della quarta edizione del Premio Impresa Sostenibile 2025, assegnato a 11 Pmi italiane che hanno saputo integrare la sostenibilità nei propri modelli di business, generando impatti positivi sull'ambiente, sulle persone e sui territori. La giuria del premio, presieduta da Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, ha riunito esponenti del mondo accademico e industriale, tra cui Marina Brogi, Teresa Caradonna, Padre Enzo Fortunato, Edoardo Garrone e Roberta Toffanin. Un segnale concreto di come la collaborazione tra imprese, istituzioni e scuola rappresenti una leva decisiva per la transizione ecologica e per un modello di sviluppo realmente sostenibile.