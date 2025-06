È l’AdSP del Mar Ionio – Porto di Taranto, guidata dal Commissario Straordinario Sergio Prete, l’Autorità di Sistema Portuale Italiana che ha voluto mostrare la propria vicinanza e adesione alla mission di ONTM – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, formalizzando un protocollo d’intesa che si propone di creare una sinergia strategica per la promozione di un Cluster Marittimo competitivo e sostenibile.

Queste le parole di Sergio Prete, Commissario Straordinario dell’AdSP del Mar Ionio – Porto di Taranto: «L’adesione dell’AdSP del Mar Ionio all’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare si fonda principalmente sull’obiettivo, condiviso con l’ONTM, di promuovere modelli di sviluppo basati sui principi dell’innovazione e della sensibilizzazione in ambito ambientale. L’iniziativa, oltre ad essere in linea con gli obiettivi del nostro Piano Operativo Triennale, rappresenta un’occasione per valorizzare il “cluster mare” del Porto di Taranto, disseminando nuove prospettive di circolarità per il territorio Jonico che siano in grado di porre l’accento su temi quali, ad esempio, la green defence e la new blue economy, ambiti di particolare interesse per l’ecosistema portuale e cittadino, sia dal punto di vista dello sviluppo economico che ambientale, energetico e sociale».

Parole, quelle del Commissario Prete, cui fa seguito il Presidente di ONTM Roberto Minerdo, il quale evidenzia come «la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra l’AdSP del Mar Ionio e ONTM pone un ulteriore, fondamentale, tassello per l’attività dell’Osservatorio: rappresenta un ulteriore, centrale, elemento per la nostra mission, la cui realizzazione dipende – soprattutto – dalla vicinanza delle principali Istituzioni rappresentative il Cluster Mare. Siamo orgogliosi che l’AdSP oggi guidata dal Commissario Prete abbia voluto mostrare la sua vicinanza alla nostra attività, con ciò provando ancora una volta la propria volontà di porsi al fianco di un Cluster Marittimo in maniera concreta».

La sottoscrizione del protocollo d’intesa tra l’AdSP del Mar Ionio e ONTM riflette chiaramente come il sistema pubblico e privato possano collaborare in maniera sinergica per affrontare le diverse sfide che oggi attendono il Pease, specialmente sul fronte del Cluster Mare, elemento strategico dell’architettura economico sociale dell’Italia: d’altronde, come sottolineato dal Direttore Generale di ONTM Federico Ottavio Pescetto, «il comparto marittimo rappresenta la porta d’ingresso per il nostro Paese, attraverso il quale transita ed è veicolata la quasi totalità degli interessi dell’Italia: è essenziale che tutti gli attori del comparto, nonché, gli stakeholder istituzionali, economici e sociali, si rendano conto di tutto ciò, impegnandosi per una valorizzazione del Cluster, necessaria per una sua continua crescita competitiva e sostenibile». Un impegno, quello assunto tra i due Enti, che poggia le proprie basi su una proposizione verso la concretezza, unico elemento sulla base del quale possono trovare fondamento le linee strategiche e la politica legislativa del nostro Paese per quanto riguarda il Mare.