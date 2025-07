A Montecitorio, nella sala del Mappamondo, cerimonia di consegna del ventaglio al presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana da parte dell’Associazione Stampa Parlamentare.

Alla Camera dei Deputati, la commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto ha in programma l’audizione di Andrea Bassanini, senior economist presso il Direttorato per l’Occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell’Ocse – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

A Palazzo San Macuto, nella Biblioteca della Camera dei Deputati, presentazione della proposta di legge “La piena e buona occupazione in particolare per giovani e donne”, elaborata da un gruppo di ricerca della “Società Italiana di Teoria Critica”, per “garantire giustizia sociale, pari opportunità e un equilibrio tra vita privata e lavoro”. Con Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

A Roma, Palazzo Wedekind, presentazione di AppLI, l’assistente virtuale per l’inserimento lavorativo dei giovani in Italia. Con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

Primo grande fine settimane di partenze. Scatta il piano esodo estivo: in vista del grande aumento dei flussi veicolari Anas (società del gruppo Fs) ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi e fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.348 cantieri, circa l’81% di quelli attivi (1.672). Per agevolare i flussi di traffico già dal 1° luglio sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili pari a circa 680 km di strada. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da oggi e fino al 31 agosto sulle strade e autostrade di competenza ci saranno oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per questo weekend si attendono 13 milioni e 247mila spostamenti di autoveicoli. “Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico”, sottolinea l’a.d. di Anas, Claudio Andrea Gemme, “come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2.500 addetti con il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di emergenza. Con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete. Con il nostro lavoro vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene. Con la raccomandazione per tutti e senza eccezioni di avere sempre comportamenti corretti alla guida come ricordiamo nella nostra campagna di comunicazione con il nostro spot: ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare’”.

“Forme nel Verde” arriva alla sua edizione numero 54 e celebra il bronzo, il materiale eterno, millenario, che da sempre accompagna gli artisti nella realizzazione di meravigliose opere e grandi capolavori scultorei. E “Fondere il Tempo” è il titolo della mostra promossa dal Comune di San Quirico d’Orcia e curata dal direttore artistico Carlo Pizzichini che presenta, per l’edizione 2025 di “Forme nel Verde”, la bellezza e la preziosità della scultura in bronzo attraverso un dialogo privilegiato con una delle fonderie artistiche più importanti d’Italia, la Fonderia Leonardo Del Giudice di Greve in Chianti che quest’anno compie cinquant’anni di attività. Questa storica fucina d’arte è da sempre un luogo di riferimento per artisti e maestri, nazionali e internazionali, che qui hanno prodotto e producono le loro opere trovando in essa la grande tradizione artistica italiana della fusione in bronzo.

“Fondere il Tempo” racconta sia la straordinaria abilità dei fonditori, veri e propri maestri d’arte i cui segreti si tramandano di generazione in generazione, sia il percorso del tempo e della storia. Così, questa edizione si apre a forme antiche e nuove e diventa spazio espositivo privilegiato per vedere insieme alcune riproduzioni di capolavori universali di arte antica bronzea come la Chimera d’Arezzo, il David del Verrocchio, il David di Donatello e il Mercurio del Giambologna esposti a Palazzo Chigi Zondadari, mentre negli Horti Leonini si concentrano la scultura del Novecento e la scultura contemporanea con attraverso le opere degli artisti che hanno realizzato le loro fusioni in bronzo nella celebrata Fonderia Del Giudice. In questi luoghi, caratterizzati da uno dei paesaggi più belli del mondo, patrimonio Unesco, il bronzo è parte della storia, tant’è che sono di bronzo le numerose sculture votive trovate nelle acque termali di San Casciano Bagni, il cui recentissimo ritrovamento conferma ancora una volta quanto legame ci sia tra il popolo etrusco e la scultura in questa meravigliosa materia. “Forme nel Verde”, che nasce per raccontare la scultura negli spazi aperti, per l’attuale edizione, concentrata in questo millenario ambito materico, intende valorizzare e far conoscere quella tradizione, quella sapienza artigianale che nel bronzo celebra quell’arte scultorea che nasce dal fuoco. Così, tra la bellezza delle siepi che caratterizzano gli Horti Leonini, straordinario esempio di giardino all’italiana tardo rinascimentale, espongono Fuad Aziz, Roberto Barni, Adriano Bimbi, Giuseppe Calonaci, Paola Crema, Antonio Crivelli, Giacomo Del Giudice, Sarah Del Giudice, Giulio Galgani, Alberto Inglesi, Suor Elena Manganelli Osa, Vittoria Marziari, Kurt Laurenz Metzler, Claudio Nicoli, Mario Pavesi, Carlo Pizzichini, Boris Stampfli, Willy Wimpfheimer.

L’arte siciliana torna protagonista nei nuovi bicchieri di Birra Messina che, anche nel 2025, prosegue nel suo percorso di omaggio alla terra che le ha dato i natali, ispirandosi alle sue ricchezze. Il viaggio alla scoperta delle meraviglie della Sicilia prosegue con l’arrivo di due nuovi bicchieri, che aprono un nuovo capitolo di questo autentico tributo all’anima dell’isola. Le nuove creazioni, firmate dalle artiste siciliane Giuliana Pappalardo ed Elisa Nicastro, studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Catania del biennio specialistico in Grafica, illustrazione e fumetto e Arti e tecnologie digitali coordinati da Ludovica Privitera, sono state presentate in anteprima alla Milano Design Week in occasione dell’installazione de L’Edicola Meraviglia. I decori dei due nuovi bicchieri, ispirati rispettivamente alle Teste di Moro e alla Zagara, raccontano sia la storia delle artiste che ne hanno ideato la creatività, sia l’impegno concreto di Birra Messina nel celebrare l’arte di questa meravigliosa terra, unendo così tradizione e innovazione. Le Teste di Moro, emblema di passione e mistero, prendono vita attraverso intrecci di colori vivaci, azzurro, giallo e arancione, evocando la bellezza e la storia della terra siciliana. La Zagara, fiore profumato degli agrumi, si trasforma in un’esplosione di delicatezza e vitalità, con sfumature di arancione caldo e verde brillante, celebrando l’energia e l’eleganza della Sicilia in fiore. “Questa collaborazione ci onora di rappresentare soprattutto quello che per noi è un esercizio di stile: lo studente che si confronta con una committenza reale”, afferma Gianni Latino, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania, “ciò che conta di più è che gli studenti del biennio specialistico in grafica, illustrazione e fumetto e arti e tecnologie digitali vedano il proprio nome e cognome legato a un artefatto concreto, un bicchiere decorato con la loro arte, destinato a viaggiare per il mondo”.

Lo chef Michele Gilebbi e l’Archivio Mario Giacomelli celebrano il grande fotografo marchigiano, protagonista di una splendida mostra allestita a Roma nelle sale del Palazzo delle Esposizioni, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo e visibile fino al prossimo 3 agosto, con i pack delle iconiche chips “Patatas Nana”: le immagini di “Presa di coscienza sulla natura” e “Metamorfosi della terra” con i loro solchi e le atmosfere lunari che ricordano le pennellate della pittura informale, ma che al tempo stesso comunicano le radici profonde del proprio essere, le ritroviamo sui pack di “Patatas Nana” da 50 e 140 grammi. I pretini che giocano nel cortile del seminario di Senigallia dalla serie “Io non ho mani che mi accarezzino il volto” si rincorrono invece sul barattolo dei Fiammiferi. Per tutto l’anno di celebrazioni del centenario di Mario Giacomelli, questo assortimento di Patatas Nana sarà venduto come limited edition e potrà essere acquistato sullo shop online o presso le migliaia di rivenditori disseminati in Italia, tra cocktail bar, drogherie, enoteche, ristoranti e concept store.

Le Città Creative Unesco del Piemonte, ovvero Torino, Alba e Biella, coinvolgeranno gli studenti delle scuole superiori in mini start-up, con l’obiettivo di sviluppare progetti innovativi che si sfideranno in un contest finale che decreterà le idee migliori. È questo il cuore del progetto «Giovani, creatività, innovazione: un processo di capacity building in Piemonte», approvato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili del Piemonte Marina Chiarelli. Ogni città svilupperà un percorso legato al proprio settore di eccellenza: Torino, con «La creatività si fa strada», coinvolgerà le classi del triennio degli istituti tecnici/professionali legati al design. Alba si concentrerà sull’enogastronomia, in collaborazione con gli istituti specializzati in enologia e arte culinaria. Biella punterà sull’ambito tessile, coinvolgendo gli studenti del terzo e quarto anno delle scuole superiori locali