Oggi a Reggio Emilia, alla Festa Nazionale dell’Unità, protagonista sarà Walter Veltroni, con “La bellezza della politica. Ricordo di Enrico Berlinguer”. E stasera torna in televisione, su Rete4, Bianca Berlinguer con “E’ sempre Cartabianca”: partenza con lo Ius Scholae, le alleanze politiche e i cambiamenti climatici.

Domani a Torino, in corso IV Novembre, appuntamento con la Guardia di Finanza nella caserma “Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta”, per la cerimonia di cessione del Comando al Generale Giovanni Avitabile alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale Generale Fabrizio Carrarini.

Fiera del Libro di Francoforte, dal 16 al 20 ottobre: novantuno autrici e autori italiani a confronto con esponenti della cultura di lingua tedesca in più di 50 eventi del programma letterario, 19 “testimoni del tempo” impegnati in 11 dibattiti sull’attualità e i grandi temi della nostra epoca, 21 appuntamenti di un programma professionale che farà incontrare i protagonisti del mondo del libro italiano e internazionale e a cui se ne aggiungono altri 9 organizzati dalle Regioni. L’Italia torna “Ospite d’Onore” dopo 36 anni a Francoforte e svela il suo programma per la settantaseiesima edizione della Buchmesse. Il calendario degli appuntamenti è consultabile sul sito Italiafrancoforte2024.com, aie.it e, nei prossimi giorni, buchmesse.de L’Aie, Associazione italiana editori, ha curato il programma letterario, che si svolgerà nel Padiglione di Italia Ospite d’Onore firmato dallo studio Stefano Boeri Interiors e collocato al Forum Level 1, con il coordinamento del commissario straordinario Mauro Mazza. Si parlerà anche delle tecnologie che hanno caratterizzato nei secoli la produzione e la distribuzione dei libri, dalle meraviglie tipografiche veneziane del Quattrocento alla rivoluzione digitale: in “Da Manuzio all’ebook” protagonisti saranno il diplomatico Umberto Vattani e il direttore generale di Treccani Massimo Bray, moderati dal direttore del Centro per il libro e la lettura Luciano Lanna. In quest’occasione, alla presenza del presidente Adriano Monti Buzzetti, verrà anche presentato uno spot del Centro per il libro e la lettura, per incentivare il piacere di leggere.

A Roma, nel piazzale della Centrale Montemartini, dal 10 al 14 settembre andrà in scena “L’Aperossa”, con le notti dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico Ets. Mercoledì 11 ospiterà la cantante Syria, che, in duo con il chitarrista Toni Pujia, interpreterà un omaggio a Gabriella Ferri in una selezione del suo repertorio più acceso e popolare. Un tributo che prende spunto dallo spettacolo realizzato insieme a Pino Strabioli e che imprimerà, tra suoni e voce, le melodie e i pensieri della compianta attrice e cantante romana, in un percorso narrativo concepito da suoi scritti, disegni e appunti, con il timbro graffiante che accomuna e caratterizza entrambe. A concludere le esibizioni live dell’Aperossa, sabato 14 settembre ecco il jazz dell’Imperfect trio, guidato da Roberto Gatto alla batteria, Marcello Allulli a sax & live electronics e Pierpaolo Ranieri a basso & live electronics, con il nuovo lavoro Sketches of three. L’Aperossa vanta il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Cinema e Audiovisivo, ed in collaborazione con Euroma 2 Cultural Experience. Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” di Roma Capitale.

Nel Singer Palace Hotel Roma prendono vita le nuove live performance dedicate all’arte contemporanea, in collaborazione con Deodato Arte. Il calendario di appuntamenti dedicati alle diverse live performance inizia a settembre 2024 e prosegue fino a marzo 2025. Si comincia il 10 settembre con Daniele Fortuna. “L’arte entra nelle case private, perchè non in hotel? E ancora di più, perché un indirizzo dell’ospitalità non può essere anche un luogo dove l’arte diventa ospite e come ogni ospite interagisce con gli spazi? Abbiamo fortemente voluto che ciò si realizzasse e che il Singer Palace Roma possa essere sempre più una casa romana, per i viaggiatori o per i romani che cercano un luogo dove dedicare il tempo alla bellezza, caratteristica che da sempre rendere questa città unica”, affermano Rosa Visocchi, direttore sales&marketing e Michela Visocchi, amministratore delegato e general manager.