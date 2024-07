A Portonovo di Ancona, nell’Auditorium Seebay Hotel, la Fondazione Aristide Merloni ha in programma il convegno “La strategia Ue dei prossimi 5 anni. Interessi europei e italiani”, con vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, gli ex premier Romano Prodi e Enrico Letta, l’ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, l’ex presidente della Rai Monica Maggioni.

A Catania, nel Romano Palace Luxury Hotel, “Parlate di mafia”, Renato Schifani presidente della Regione Siciliana, Salvo Pogliese senatore Fratelli d’Italia e coordinatore regionale per la Sicilia Orientale, Manlio Messina vicepresidente Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Gaetano Galvagno presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Enrico Trantino sindaco di Catania, Alberto Cardillo presidente Fratelli d’Italia provincia di Catania, Lucio Malan capogruppo Fratelli d’Italia al Senato della Repubblica, Tommaso Foti capogruppo Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Giovanni Donzelli deputato Fratelli d’Italia e responsabile dipartimento Organizzazione, Francesco Filini deputato Fratelli d’Italia e coordinatore Ufficio studi e Responsabile dipartimento Programma, Arianna Meloni responsabile della Segreteria politica e del tesseramento Fratelli d’Italia.

A Tivoli la mostra “Cari agli dèi: l’età giovane e la rivoluzione nelle arti” a Villa d’Este dal 19 luglio al 3 novembre vuole rendere omaggio ai grandi artisti venuti a mancare in giovane età. Organizzata dall’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ e curata da Andrea Bruciati direttore dell’Istituto, l’esposizione estende la sua riflessione a tutti i campi dell’arte, dalla pittura alla musica, dalla poesia al cinema alla fotografia, indagando quelle figure che in pochissimi anni hanno rivoluzionato i segni del mondo loro contemporaneo attraverso la loro arte. Il titolo, tratto da un antico verso del commediografo greco Menandro (342-291 a.C. ca.), evoca la questione della morte prematura, punto focale dell’esposizione: “Cari agli dèi” sono le parole che tentano di dare consolazione al dolore di un lutto prematuro, cercando di sanare la perdita con la consapevolezza che gli dèi, riconoscendo il valore e le grandi capacità dei giovani, li abbiano voluti richiamare a sé per averli vicini. Umberto Boccioni, Antonio Sant’Elia, Scipione, Yves Klein, Piero Manzoni, Pino Pascali, Francesca Woodman e Andrea Pazienza, nella loro breve carriera sono stati capaci di realizzare contributi tanto significativi da cambiare profondamente il linguaggio dell’arte contemporanea. Accanto alle loro opere, i capolavori di scrittori quali Stephen Crane, Percy Bysshe Shelley, John Keats, Anne Brontë, Henri Alban Fournier, Raymond Radiguet, Heinrich von Kleist, Antonia Pozzi che hanno modificato in maniera indelebile i codici linguistici e l’immaginario collettivo. Nelle stanze di Villa d’Este, anche spezzoni di film e brani musicali.

Gruppo Montenegro, azienda italiana leader nel settore delle bevande alcoliche e dei prodotti alimentari premium, ha acquisito lo storico marchio di rum venezuelano Pampero da Diageo, leader globale nel settore delle bevande di alta gamma, rafforzando così il proprio portafogli di marchi iconici, come Amaro Montenegro, Select Aperitivo, Vecchia Romagna e Rosso Antico, solo per citarne alcuni. Pampero è un marchio tradizionale e storico ed è il primo rum venezuelano invecchiato oltre due anni con una straordinaria storia di 85 anni. Rappresenta il primo rum in Italia per volume, con una forte presenza in tutta Europa.