A Milano, nell’aula magna del Palazzo di Giustizia, cerimonia di inaugurazione della Corte Centrale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti (Tub). Modera la coordinatrice del tavolo tecnico di Milano per il brevetto unitario Marina Tavassi. Interverranno i ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio. Previsti inoltre indirizzi di saluto del presidente della Corte d’Appello di Milano Giuseppe Ondei, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano Antonino La Lumia, del presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi e Confcommercio Milano Carlo Sangalli, del presidente dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale Anna Maria Bardone, del presidente di Assolombarda Alessandro Spada, oltre che del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

In Vaticano Papa Francesco presiede il Concistoro ordinario pubblico, all’ordine del giorno la causa di canonizzazione di Carlo Acutis.

A Bologna, in piazza Lucio Dalla, in serata, “Noi siamo Costituzione”, incontro tra il presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo e Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Magi, Maurizio Acerbo. Nel pomeriggio, presentazione del volume “Gaza” di Gad Lerner con Carlo Ghezzi, Vice presidente nazionale vicario Anpi, Stefano Levi della Torre, Hani Gaber.

In Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentazione il Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Città Metropolitana di Roma Capitale e il Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale che ha come oggetto la formazione e avviamento al lavoro destinato alle persone private di libertà della Casa Circondariale di Rebibbia. Nell’intesa rientra il progetto “Fratelli Tutti”, dedicato a Papa Francesco, “tra le iniziative donate da Roma Capitale al Santo Padre nel corso della Sua visita in Campidoglio, come azione concreta nei confronti delle persone più fragili in vista del Giubileo”.

A Roma, nella sede dell’Istituto Luigi Sturzo, incontro su “De Gasperi e le scelte economiche della ricostruzione”, con Nicola Antonetti, Luigino Bruni, Enrico Giovannini, Antonio Magliulo, Vera Negri e Stefano Zamagni.

L’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor inaugura l’Arena cinematografica di Tor Bella Monaca nell’ambito della seconda edizione dell’iniziativa “Vivi il Cinema”.

In serata, in via dei Baullari, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, interviene alla presentazione dell’opera digitale dell’artista Marco Lodola per il Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale.

BonelliErede ha siglato una convenzione con l’Università degli Studi Roma Tre in forza della quale finanzia una borsa di studio destinata agli studenti del corso triennale di dottorato di ricerca in “Governo, economia e istituzioni” del Dipartimento di Scienze Politiche dell’università capitolina. In particolare, la tematica della ricerca finanziata con borsa è “La tutela dei diritti fondamentali davanti alla sfida della regolamentazione digitale”: si tratta del primo percorso di dottorato in Italia dedicato a questi temi, sempre più centrali non solo per le Autorità e gli enti che sono chiamati a legiferare, ma per tutte le istituzioni, per il mondo dell’impresa e per i singoli cittadini, e che oggi più che mai richiedono un attento lavoro di ricerca anche in ambito accademico, oltre che sul piano professionale.