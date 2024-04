Oggi a Roma, a Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri.

A Roma, nell’Hotel Shangri-La, incontro su “Il futuro dell’agricoltura in Europa: la visione del Ppe”, con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio. Tajani. Due panel con la partecipazione di esponenti del mondo imprenditoriale agricolo e relatori di eccellenza, e con il capo delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo Fulvio Martusciello, il coordinatore Ppe della commissione Agricoltura e sviluppo rurale al Parlamento Europeo Herbert Dorfmann, il segretario della commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Raffaele Nevi, il vicepresidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati Francesco Battistoni.

A Roma, a Palazzo Giustiniani, cerimonia di premiazione della Fondazione Leonardo, con il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Tajani, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ed il presidente della holding Dompé farmaceutici, Sergio Dompè.

A Roma, a Montecitorio, nella sala della Regina, “Poesia a braccio: ‘improvvisamente’ arte e tradizione. Un patrimonio culturale dell’entroterra italiano da custodire e valorizzare”, con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il questore della Camera dei Deputati Paolo Trancassini, il presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati Federico Mollicone, il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi.

A Milano, presentazione del rapporto annuale di Intesa Sanpaolo “Economia e Finanza dei distretti industriali, le sfide green e digitale”, con Gian Maria Gros-Pietro presidente Intesa Sanpaolo.

A Roma, il 24 aprile, all’Accademia Nazionale dei Lincei, sconferenza del premio Nobel per la Fisica 2023, Anne L’Huillier, su “Attosecond pulses for studying electron dynamics”.

Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps ospita la mostra “Terme di Diocleziano. Fotografare il Museo Nazionale Romano”, a cura di Giorgio Di Noto e Chiara Giobbe, che presenta gli esiti del lavoro di documentazione fotografica svolto dalle studentesse e dagli studenti del Corso di Fotografia della Rome University of Fine Arts (Rufa) negli spazi di un’altra sede del Museo Nazionale Romano, la più antica: le Terme di Diocleziano. La mostra è anche l’occasione di presentare il volume omonimo, edito dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (Iccd), che propone una completa restituzione del lavoro realizzato, e si inserisce in un progetto pluriennale di committenza fotografica per il quale ogni anno una classe di Rufa, in collaborazione con l’Iccd, lavora alla documentazione di un museo o di un’istituzione culturale. “Un tale progetto artistico e di documentazione è particolarmente prezioso ed importante, in questa fase di grandi cambiamenti, per ricordare e raccontare le trasformazioni che verranno. Infatti, auspichiamo che la collaborazione con l’Iccd ed il suo direttore Carlo Birrozzi, e con Rufa, grazie al direttore Fabio Mongelli, possa continuare: e proprio in questa direzione va la scelta di allestire la mostra dedicata alle Terme di Diocleziano nella sede di Palazzo Altemps, per iniziare idealmente una nuova fase del progetto, con l’obiettivo di valorizzare e mettere in rete le quattro diverse sedi del Museo Nazionale Romano”, dichiara il direttore del Museo Nazionale Romano, Stéphane Verger. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 12 maggio.