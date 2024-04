«Oggi affronteremo i temi più delicati all’ordine del giorno, la situazione internazionale che conosciamo, e con il ruolo di portatori di pace ovunque, con la forza della diplomazia», ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani aprendo i lavori della seconda giornata del G7 dei ministri degli Esteri a Capri.

A Napoli, nell’Università Federico II, “Festival Euromediterraneo dell’Economia” con il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, degli Affari europei Raffaele Fitto, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, il presidente di Leonardo Roberto Cingolani e di UniCredit Pier Carlo Padoan.

A Roma, il presidente dell’Arbitro per le controversie finanziarie Gianpaolo Eduardo Barbuzzi presenta la relazione annuale 2023.

Per celebrare il centenario della nascita di Rossana Rossanda, “il manifesto” organizza un convegno alla Camera dei Deputati oggi, con gli interventi di Andrea Fabozzi, Luciana Castellina, Luigi Ferrajoli, Mauro Palma, e Luana Zanella, e in edicola in tutta Italia dal 23 aprile una rivista speciale.

In occasione della Giornata Mondiale dei Monumenti e dei Siti Culturali, a Montecitorio vengono presentati due eventi dedicati alla Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini a Roma, con Lorenzo Fontana presidente della Camera dei Deputati.

Oggi si terrà la presentazione dell’Usmia, l’Unione sindacale militari interforze associate, con il vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli.

Nel tradizionale appuntamento nella romana Villa Miani con il Forum Confcommercio, la confederazione guidata da Carlo Sangalli è andata oltre il concetto di “Made in Italy” per valorizzare la “contaminazione reciproca fra i prodotti e servizi”, come l’acquisto di prodotti italiani a seguito di un viaggio in Italia o viceversa. Nasce così il “Sense of Italy”, che abbreviato diventa “Sofi”, un indicatore creato con intelligenza da Confcommercio per misurare beni e servizi caratterizzati dal generare emozione, ricordo, desiderio di prodotti italiani, presso il consumatore finale. Un volano economico che secondo i dati illustrati da Mariano Bella, responsabile dell’ufficio studi di Confcommercio, ha creato export per 213,6 miliardi di euro nel 2022 con un saldo commerciale positivo i 123 miliardi.

A Roma, all’Hotel Eden, l’albergo cinque stelle lusso di Dorchester Collection, arriva Salvatore Bianco in qualità di Executive Chef. A partire da lunedì 29 aprile, Bianco prenderà la guida della brigata dello storico hotel, fondato nel 1889, curandone l’intera proposta culinaria. Nato a Torre del Greco, classe 1978, nel corso degli anni ha maturato diverse importanti esperienze, tra cui quella con Gualtiero Marchesi, conosciuto presso il relais L’Albereta, Franciacorta.

Domani, venerdì, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà alla giornata celebrativa dei 90 anni della fondazione dell’Istituto Superiore di Sanità.