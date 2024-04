A Montecitorio, nella sala della Regina, il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, presenterà la relazione annuale sull’attività svolta nel 2023.

Nel Mimit, presentazione del “Giro d’Italia Next Gen 2024”, con il ministro Adolfo Urso.

Nella sede romana dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli, il segretario di “Azione” Carlo Calenda presenta la lista “Siamo Europei”.

A Roma è in programma il comitato esecutivo dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, con la partecipazione in videocollegamento di Piero Cipollone, componente del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea.

A Roma, a Palazzo Giustiniani, convegno “Time To Accelerate: Insieme contro il cancro”, organizzato dall’European Cancer Organisation, su iniziativa del senatore Francesco Boccia.

A Roma, nel Palazzo della Cooperazione, incontro di Confcooperative su “I contratti pubblici come leva di sviluppo economico e sociale”, con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.

A Roma, in viale dell’Astronomia, presentazione del Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria “Tassi, Pnrr, superbonus, energia: che succedeà alla crescita italiana?” con Alberto Marenghi, vicepresidente Confindustria per l’Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing.

“Il 21 giugno prossimo, a due anni dalla presentazione del nostro capital markets day, inaugureremo l’e-building, che ci permetterà di rispondere alle esigenze produttive del futuro, dove saranno realizzati batterie e assi per le auto elettriche”, ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, intervenendo all’assemblea dei soci della società.

A Milano, incontro su “Sanità pubblica contro sanità privata. Quale futuro in Lombardia”, organizzato dal Movimento 5 stelle Lombardia, con Giuseppe Conte.

A Milano conferenza stampa su “Strategie e Visioni per l’Ospitalità Accessibile”, con il ministro del Turismo Daniela Santanché.

Giorgia Proia, pastry chef di Casa Manfredi, torna con per il compleanno della sua amata Roma, che quest’anno compie ben 2777 anni. E lo fa con il panettone di Casa Manfredi che ormai negli anni ha conquistato un posto tra i migliori d’Italia, ma qui la vera particolarità è il twist romano: un panettone salato con all’interno carciofi insieme a golosi pezzi di salame corallina. La stessa Proia racconta: “Certo, parliamo di un dolce della tradizione milanese, ma per l’occasione ho voluto ‘romanizzarlo’, inserendo in primis il carciofo. Una vera e propria dichiarazione d’amore che faccio a Roma”.