Oggi è la Giornata Mondiale del Risparmio: evento nell’Auditorium della Tecnica, a Roma, per parlare di “Scelte consapevoli, educazione, responsabilità. La sfida del risparmio per le nuove generazioni”, Francesco Profumo presidente Acri, Antonio Patuelli presidente Abi, Ignazio Visco governatore della Banca d’Italia, Giancarlo Giorgetti ministro dell’Economia e delle Finanze.

Ieri a Napoli nella sala del Capitolo del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore si terrà la giornata di studi “700 anni dalla morte della Regina Maria d’Ungheria (1257?-1323)”. Comitato scientifico e organizzativo composto da Andrea De Carlo, Giancarlo Lacerenza, Judit Papp e Beatrice Töttössy.

Oggi, martedì 31 ottobre, il regista Pupi Avati presenterà nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma il suo libro “L’orto americano”, con Paolo Di Paolo e le letture di Lodo Guenzi.

A Roma, nel Parco della Musica Ennio Morricone, presso lo spazio espositivo Auditorium Garage, grande successo per “La Mostra dei Film DreamWorks: Sogni, Magia e Avventure” a cura del gruppo di Art Ludique-Le Musée, in collaborazione con DreamWorks Animation e Universal Pictures International Italy. Esposte oltre 300 opere, tra illustrazioni di titoli iconici da “Il principe d’Egitto” a “Madagascar” a “Kung Fu Panda” a “Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio”, a dipinti digitali tratti dalle produzioni più recenti, come “Spirit – Il Ribelle”, “Baby Boss 2″,”Troppo Cattivi” e “Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli”. La mostra è arricchita anche dalle interviste esclusive con i creatori di “Trolls 3 – Tutti insieme”, tra cui il regista Walt Dohrn, il co-regista Tim Heitz e produttrice Gina Shay.

A Roma, nel Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale, da oggi si può visitare la mostra “L’Avventura della Moneta”, ideata da Paco Lanciano e Giovanni Carrada per la Banca d’Italia. Un viaggio nel tempo alla scoperta della storia della moneta e della finanza, dall’antica Mesopotamia al Novecento, scorgendo fili che ci legano al passato e ci proiettano nel futuro: dalla moneta coniata alle transazioni digitali e ai moderni sistemi di pagamento.

“Le nuove tecnologie possono e debbono migliorare i processi, non solo quelli produttivi delle aziende, ma anche i processi interni alle nostre strutture che, grazie al mondo 4.0 o 5.0, possono essere resi più veloci, efficienti e performanti. Il Senato ha investito molto negli anni passati sul digitale: Palazzo Madama si è dotato di tecnologie di virtualizzazione, i cosiddetti desktop virtuali grazie alle tecnologie cloud. Il nostro è un Parlamento sempre più 5.0: grazie all’introduzione di queste infrastrutture informatiche, abbiamo realizzato in questi anni un risparmio di 20 milioni di euro dal 2016 ad oggi”: parole del senatore questore Antonio De Poli, in Senato, illustrando il bilancio interno di Palazzo Madama.

Nel Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel in via Alberto Cadlolo, nel congresso del Notariato con in titolo “La casa non è solo abitare”: inaugurato con i saluti del presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Giulio Biino, del presidente della Cassa Nazionale del Notariato Vincenzo Pappa Monteforte e dei vertici delle organizzazioni notarili europee e internazionali, si è parlato del possibile intervento dello Stato attraverso un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica.

A Roma il Macro presenta “…E Prini”, la più ampia mostra mai realizzata su Emilio Prini (Stresa, 1943-Roma, 2016). Con oltre 250 opere, il progetto espositivo, realizzato in collaborazione con l’Archivio Emilio Prini, è stato concepito secondo un percorso cronologico che copre un arco di cinquant’anni, dal 1966 al 2016. La retrospettiva è frutto di un’estesa ricerca che ha coinvolto importanti collezioni istituzionali e private italiane e internazionali, per ricostruire l’operato di una delle figure artistiche più complesse ed enigmatiche nella storia recente dell’arte italiana.