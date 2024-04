Il Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma, a piazza di Pietra, ospita l’evento di lancio della “Planet Week”, un ampio palinsesto di iniziative ed eventi che servirà ad avvicinare il territorio piemontese al G7 Clima, Energia e Ambiente, in programma dal 28 al 30 aprile nella Reggia di Venaria). Partecipa il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. La Planet Week affronterà da diversi punti di vista tematiche quali l’azione climatica, l’economia circolare, le energie rinnovabili, l’acqua e il trasversale impegno dei giovani su tutti questi argomenti, considerati centrali per la Presidenza italiana del G7.

A Roma, al Maxxi, oggi, presentazione del libro “A te vicino così dolce”, di Serena Bortone. Il testo racconta un’epoca e di una generazione che si scopre libera e irrimediabilmente ingenua: tutto nasce alla fine degli anni Ottanta, quando internet non c’era e le informazioni transitavano solo attraverso le chiacchiere o i libri. Serena e Vittoria sono inseparabili, condividono tutto dall’infanzia: per entrambe l’amicizia reciproca è salvezza e supporto rispetto al senso di inadeguatezza verso una società soffocante. Un’estate nella vita di Vittoria compare Paolo, si innamorano, ma sarà Serena che avrà il compito difficile di scoprire la verità su di lui, in una contrapposizione tra vittime e carnefici che scardinerà ogni certezza. Dopo i saluti di Alessandro Giuli presidente Fondazione Maxxi, intervengono l’autrice, e lo scrittore Nicola Lagioia, con la partecipazione dell’attrice Sabrina Ferilli.

Dopo una lunga e complessa fase preparatoria ha finalmente preso avvio, presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, il progetto di digitalizzazione dei microfilm dei manoscritti del Centro Nazionale per lo Studio del Manoscritto (Cnsm). Il fondo è costituito da circa 107mila microfilm relativi ad oltre 111mila manoscritti afferenti a circa 200 biblioteche pubbliche e private, è stata individuata quale obiettivo strategico del Piano Nazionale di Digitalizzazione (Pnd), nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e messe in atto dall’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library. Il progetto, primo fra i quattro avviati dall’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio (“Microfilm”, “Carta”, “Archivi fotografici”, “Musei”) e destinati ad arricchire, espandere e organizzare il patrimonio culturale digitale nazionale, porterà alla pubblicazione di un numero stimato di circa 23 milioni di fotogrammi, per un totale di 46 milioni di pagine e rappresenterà un’eccezionale occasione di accesso alle risorse, finalmente fruibili in modo semplice e diretto attraverso il portale della Digital Library a beneficio delle attività di studio e ricerca.

Il 12 aprile la Thailanda sarà la prima nazione protagonista delle giornate a tema della XXIesima edizione dell’Asian Film Festival, in programma al Cinema Farnese Arthouse di Roma. In collaborazione con l’Ambasciata della Thailandia in Italia e l’Ente del Turismo thailandese, il Thailand Day inizierà con la proiezione del film “You&me&me” di Wanweaw Hongvivatana e Weawwan Hongvivatana per proseguire con “Solids by the seashore” di Patiparn Boontarig, continuare con “Not friends” di Atta Hemwadee e concludersi con “The cursed land” di Panu Aree. Asian Film Festival è realizzato con il contributo di Ministero della Cultura (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo), Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Istituto Culturale Coreano in Italia, Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia.

“Aria di San Daniele”, il tour gastronomico itinerante che porta in giro per tutta Italia il Prosciutto di San Daniele, è pronto a ripartire con l’edizione 2024. Dopo il grande successo delle sei edizioni precedenti, il tour prenderà avvio da Milano lunedì 6 maggio e, nel corso dei prossimi mesi, farà tappa in alcune delle più importanti città del Bel Paese. La grande novità dell’edizione 2024 è rappresentata dall’inedita interazione tra il prodotto e il locale che ospita la tappa del tour. Oltre alla degustazione gratuita di prosciutto sarà infatti possibile partecipare ad appuntamenti e cene a tema, gustare piatti e provare abbinamenti con drink e vini ideati per esaltare al meglio le peculiari caratteristiche del Prosciutto di San Daniele. Aria di San Daniele sarà a Milano dal 6 al 9 maggio, mentre dal 20 al 23 maggio farà tappa a Torino e ancora a Genova dal 26 al 30. A giugno, nei giorni dal 3 al 6 sarà la volta del Lago di Garda (nello specifico Sirmione, Desenzano del Garda e Rivoltella del Garda). Dopo l’estate il tour raggiungerà le città di Roma, Napoli e Bari. “Aria di San Daniele è un format che il Consorzio ha ideato con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare i valori del San Daniele DOP attraverso uno dei canali più dinamici in Italia, quello della ristorazione”, afferma Mario Emilio Cichetti, direttore generale del Consorzio, ricordando che “il tour, avviato per la prima volta nel 2017, ha infatti generato, nelle prime sei edizioni, oltre 250 serate visitando altrettanti selezionati locali e incontrando oltre 40mila consumatori”.