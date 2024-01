Oggi a Roma inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il cardinal Pierbattista Pizzaballa.

A Milano, nel Memoriale della Shoah, confronto fra l’arcivescovo Mario Delpini e il rabbino capo di Milano Alfonso Pedatzur Arbib. Seguirà una visita al Memoriale con 120 giovani ambrosiani.

La Fondazione Carlo Levi presenta un ciclo di mostre virtuali dal titolo “Intorno al mondo di Carlo Levi” con l’obiettivo di raccontare le relazioni intercorse tra l’artista e intellettuali, pittori, scrittori, storici, critici d’arte, varie personalità che hanno segnato la cultura italiana e internazionale. Un percorso che vuole mettere in dialogo il carattere e i pensieri dei protagonisti con la produzione pittorica e letteraria di Levi, ma anche con documenti e fotografie d’archivio inediti. Il ciclo si inaugura con la mostra virtuale “Carlo Levi e Italo Calvino”, evocando una «particolare predilezione e amicizia» navigabile sul sito istituzionale della fondazione nella sezione “Mostre Virtuali”. L’esibizione è incentrata sulla relazione tra l’opera pittorica di Levi e gli interventi di critica d’arte dello scrittore ligure.

Oggi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla consegna dei lavori di messa in sicurezza del tratto franato della Strada Provinciale 86/A (Traiana – Segni – Roccamassima).

Stasera a Milano nel Teatro alla Scala concerto inaugurale della stagione della Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Chailly.

A Roma nella sede della Biblioteca nazionale centrale, a cento anni dalla nascita di Italo Calvino è stata evocata l’esperienza diretta da lui vissuta nella Resistenza. Alla lotta di Liberazione Calvino diede un contributo originale come narratore, testimone e interprete che lo eleva ai vertici della letteratura nazionale della Resistenza. Documenti, fotografie, scritti d’archivio, approfondimenti, inediti raccontano di storie politiche e umane della generazione degli anni difficili, scorci di biografie che parlano di impegno per la libertà, la giustizia e l’affermazione di una civiltà progredita.

Oggi Costantino D’Orazio, nuovo direttore dei Musei Nazionali di Perugia e della Direzione Regionale Musei Umbria inconta la stampa, le istituzioni e le organizzazioni culturali di Perugia per presentare l’iniziativa “Gnu: le segrete stanze”, presente Stefano L’Occaso, direttore di Palazzo Ducale di Mantova, direttore a interim della Galleria Nazionale dell’Umbria e della Direzione Regionale Musei Umbria.

Oggi Thomas Clement Salomon si insedia in qualità di direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica. “Sono onorato e felice di iniziare ufficialmente a lavorare per le Gallerie Nazionali di Arte Antica. Abbiamo in animo di realizzare progetti estremamente ambiziosi. Sarà una sfida esaltante”, dichiara lo storico dell’arte, giurista, museologo, responsabile scientifico di progetti espositivi in Italia e all’estero, manager di eventi culturali, precedentemente consulente Progetti Direzione alla Galleria Borghese di Roma e direttore scientifico del gruppo MoMo-Skira.

Stasera a Milano nel cinema Plinius proiezione di “Vale, l’ultimo incontro”, il corto su Valeria Imbrogno, ex compagna di dj Fabo, e dibattito sul “fine vita” con Marco Cappato.