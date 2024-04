A Pescara, nella piazza Primo Maggio, apertura della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, con Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, Marco Marsilio presidente Regione Abruzzo, Etelwardo Sigismondi senatore Fratelli d’Italia e coordinatore regionale Abruzzo, Carlo Masci sindaco di Pescara. “L’Italia cambia l’Europa” è in programma dal 26 al 28 aprile, con tre sale per i dibattiti. L’evento coinvolgerà tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia, a partire dai membri del governo e sarà l’occasione per affrontare i principali temi sulle politiche europee in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Nel pomeriggio, nella sala Budapest 1956, protagonista la cultura con Gennaro Sangiuliano, Alfredo Mantovano, Gianmarco Mazzi, Federico Mollicone e Alessandro Giuli. Domenica 28, chiusura con l’intervento del presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr, Giorgia Meloni. Prima verrà dato spazio agli interventi dei leader della coalizione di governo, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa, preceduti da un’intervista al presidente del Senato Ignazio La Russa.

A Milano, nella Fabbrica del Vapore, inaugurazione dello Spazio della Solidarietà di Primavera 2024 della Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi, con iniziative programmate fino al 28 aprile.

Papa Francesco riceve in Vaticano, in udienza, Emomali Rahmon presidente del Tajikistan.

A Torino, nel Castello del Valentino, nell’ambito di Planet Week, incontro intitolato “Una parte di mondo: Appennino centrale, un posto dove vivere”, con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’Italia Gilberto Pichetto Fratin, il commissario straordinario del Governo Sisma 2016 Guido Castelli, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

Lunedì 29 aprile si terrà a Palermo l’assemblea nazionale contro mafia e corruzione, promossa dalla Cgil, in occasione dell’anniversario dell’assassinio di Pio La Torre. L’assemblea si svolgerà presso l’Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III in Via Duca della Verdura, con la partecipazione di don Luigi Ciotti e Rosy Bindi. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

Il 2 maggio a Roma a Palazzo Rospigliosi presentazione del rapporto “Piccoli Comuni e Alberi Monumentali d’Italia 2024” promosso da Fondazione Symbola in collaborazione con Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ami Alberi Monumentali d’Italia, Fai Cisl e Coldiretti. Il rapporto racconta nelle sue oltre 260 pagine la relazione intima tra boschi, alberi monumentali e piccoli comuni, territori e comunità. Il programma prevede la partecipazione, tra gli altri, di Ettore Prandini presidente nazionale Coldiretti e di Ermete Realacci presidente Fondazione Symbola.

Una piattaforma digitale per il Museo Nazionale Romano: il prossimo 6 maggio a Palazzo Massimo verrà presentata l’iniziativa, dedicata alla collezione e agli archivi, con Stéphane Verger direttore del Museo Nazionale Romano, Carlo Birrozzi direttore dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Maria Pina Carai director head of client management global merchant services Italy di American Express, Chiara Giobbe responsabile del servizio inventario e catalogo Mnr, Agnese Pergola responsabile dell’archivio fotografico Mnr.