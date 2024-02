A Roma nello spazio Esperienza Europa, a piazza Venezia, incontro su “Economia, Banche e Mercati alle elezioni europee 2024”, con il presidente dell’Abi Antonio Patuelli.

Nella sede di Roma di Unioncamere, in piazza Sallustio, “Stati Generali della portualità turistica italiana”, a cura di Assonat-Confcommercio e Assonautica-Unioncamere, con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, in collaborazione con il Museo Galileo di Firenze, proporrà dal prossimo 22 febbraio e fino al 22 maggio una mostra su Giordano Bruno, (Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio 1600). In questa rassegna, estremamente preziosa per la rarità dei pezzi esposti, con prestiti che provengono da importanti istituzioni italiane e straniere, saranno valorizzati gli acquisti della biblioteca negli ultimi anni sul mercato antiquario, ovvero tre rarissime opere di Bruno: i “Dialogi duo” (terzo esemplare al mondo), la “Figuratio Aristotelici Physici auditus” (in cinque copie al mondo), stampate a Parigi nel 1586 e la “Summa terminorum metaphysicorum” del 1609.

A febbraio l’American Academy in Rome celebra la ricorrenza del “Black History Month”. Il programma è stato avviato il 13 febbraio con “Black Europeans from Renaissance to Present Day”, con la partecipazione del rapper e poeta Stretch, della regista, produttrice e attrice Daphne di Cinto e della studiosa di storia coloniale e postcoloniale Olivette Odele, insieme alla curatrice dell’American Academy in Rome Johanne Affricot. Stasera il secondo appuntamento, che si concentrerà sulla storia recente italiana con una lecture/ installazione della studiosa Jessica L. Harris, (2024 Fellow), docente presso il dipartimento di Storia della St. John’s University, intitolata “Across the Atlantic: African American Female Entertainers in 1960s and 1970s Italy”, e dedicata all’immagine delle donne dello spettacolo afroamericane nei media italiani nella seconda metà del Novecento. Alcune letture tratte dalla ricerca di Harris si alterneranno alla proiezione di una selezione di film e spezzoni televisivi italiani che hanno come protagoniste l’attrice, cantante e ballerina Lola Falana e la modella e attrice Donyale Luna, figure che occuparono una posizione particolare nella cultura e nella società italiana tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta. Il “Black History Month” dell’American Academy si concluderà il 29 febbraio con “La sonora reticenza”, evento in collaborazione con l’Ambasciata Americana e Nero, in cui la poeta e saggista Erica Hunt (2024 Fellow) e la ricercatrice e attivista Mackda Ghebremariam Tesfau’ discuteranno dell’opera poetica di Fred Moten quale punto di riferimento dell’indagine sulla relazione tra movimenti sociali ed estetica nera nelle aree della teoria critica, della letteratura, dell’arte, della performance e della musica.

Riapre le porte in una veste rinnovata il Ristorante Famiglia Rana, a Vallese di Oppeano, in provincia di Verona, dopo un restyling profondo e l’incontro con uno chef d’eccezione, Francesco Sodano. “Sono felice dell’incontro con Sodano”, afferma Gian Luca Rana, a.d. del Gruppo Rana, “e di iniziare un nuovo percorso insieme, condividendo idee e progetti. Si lavora in squadra, molto affiatata, alla cui guida ho scelto Francesco per la sua nota gastronomica passionale, sensuale e tecnica allo stesso tempo. Il team è composto da tanti giovani appassionati, entusiasti, ricchi di talento, innamorati del mondo della ristorazione e interessati alla sua evoluzione. Perché questo è il mio sogno: continuare a creare luoghi e condizioni per permettere ai giovani di fiorire ed esprimere tutto il loro potenziale. Lo spirito del nostro Ristorante, infatti, non è mai cambiato: raccontare il poetico luogo in cui viviamo e le persone straordinarie che ne sono l’anima”.