Papa Francesco si reca in Campidoglio per incontrare il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. E’ la seconda visita di Bergoglio sul colle.

A Roma, nel Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario e sugli Esposti dei clienti. Dopo l’introduzione di Margherita Cartechini capo servizio tutela individuale dei clienti a Banca d’Italia, verranno illustrati i dati da parte di Francesca Buttazzo e Elena Francis. Seguirà una tavola rotonda con Magda Bianco capo dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia, Antonio Pinto associazione Confconsumatori, Pietro Sirena presidente Collegio Abf di Roma e Dean della Law School Università Bocconi di Milano, Romano Stasi direttore operativo Certfin e segretario generale AbiLab. Conclusioni di Paola Ansuini per il dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia.

A Roma, nel Palazzo Piacentini, cerimonia di presentazione del francobollo commemorativo di Giacomo Matteotti, nel centenario della scomparsa, con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

A Roma, nella Luiss Business School, oggi e domani è in programma la seconda conferenza europea sulle scaleup dell’European Scaleup Institute. Alla conferenza interveranno, tra gli altri, Matteo Berlucchi ceo Healthily serial entrepreneur, Marta Testi ceo Elite – Euronext, Enrico Fili Cassa Depositi e Prestiti Ventures, Marco Gay Zest Accelerator & Vc, Roberto Magnifico Zest Accelerator & Vc, Paolo Cellini Deep Ocean Capital, Valerio Caracciolo Italian Angels for Growth, Francesco Cerruti Italian Tech Alliance, Ludger Odenthal European Comission, Andrea Chirolli ceo Futura, Victor Ranieri co-founder Casavo.

Martedì pomeriggio la Caritas diocesana di Roma inaugurerà la nuova struttura situata a Tiburtino III in via Venafro. L’edificio, completamente ristrutturato ed ecosostenibile, sarà a disposizione del quartiere e delle iniziative di solidarietà della diocesi di Roma ed ospiterà un sistema integrato di servizi: il Centro di aggregazione giovanile 5D, lo sportello lavoro “Officina delle opportunità”, il centro di accoglienza per minorenni Casa Giona, il servizio di sostegno psicologico per persone fragili e un centro pastorale per le comunità parrocchiali del territorio. Alla cerimonia interverranno monsignor Daniele Salera vescovo ausiliare per il settore Nord della diocesi, monsignor Benoni Ambarus vescovo ausiliare responsabile dell’Ambito della diaconia della carità, Giustino Trincia direttore della Caritas diocesana di Roma.

Insieme agli altri enti e istituzioni europei, anche la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali aderisce alle Giornate Europee dell’Archeologia in programma nei giorni 14, 15 e 16 giugno. La manifestazione è indetta dall’Institut national des recherches archéologiques préventives (Inrap) con il patrocinio del Ministero della Cultura francese. Venerdì 14 giugno, a largo Corrado Ricci, verranno condivise dalle archeologhe e dalle storiche dell’arte le recenti scoperte avvenute sul cantiere di scavo, mentre i più giovani si potranno cimentare in una simulazione di scavo archeologico all’Area archeologica dei Fori Imperiali. Ai Musei Capitolini verrà raccontato il Campidoglio nel medioevo.

Domani a Roma, nella basilica di Sant’Eugenio a Belle Arti, ultimo saluto a Pippo Corigliano, direttore dell’Ufficio Comunicazione dell’Opus Dei per l’Italia dal 1970 al 2011. La cerimonia sarà celebrata da monsignor Fernando Ocáriz, prelato dell’Opus Dei.