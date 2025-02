In Vaticano, nel Palazzo Apostolico, “Summit internazionale dei diritti dei bambini” con il benvenuto e l’appello conclusivo di Papa Francesco all’unità, alla speranza, all’azione collettiva per sostenere in tutto il mondo i diritti dei più piccoli.

A Bruxelles, vertice straordinario dei capi di stati e governo per il Consiglio europeo sulla difesa, con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, della Commissione Ursula von der Leyen e del premier polacco Donald Tusk, presidente di turno Ue.

A Roma, nel Palazzo Spada, cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario e presentazione della “Relazione sull’attività della Giustizia amministrativa”, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti.

Cerimonia di restituzione di due dipinti recuperati dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, opere che facevano parte della Collezione d’Arte della ex Provincia di Napoli: grazie al lavoro investigativo della Procura di Roma e del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, “L’oracolo di Delfo” di Camillo Miola e il “Ritratto di Vittorio Emanuele III” di Achille Talarico torneranno visibili oggi a Napoli, nel Palazzo Matteotti. Presenti il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Francesco Gargaro, il procuratore aggiunto della Procura di Roma, Giovanni Conzo, che ha coordinato le indagini, il direttore del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura, Luigi La Rocca.

A Roma, nell’Università “La Sapienza”, Facoltà di Economia, presentazione del volume di Maria Cannata e Laura Lunghi “Gestione del debito pubblico e risposta regolamentare alle crisi finanziarie”, edito da Giuffrè nella collana “Diritto dei mercati” diretta da Domenico Siclari. La prima parte del volume prende le mosse dalla crisi dei subprime fino al fallimento di Lehman Brothers, alla crisi dei debiti sovrani in Europa, al draghiano “whatever it takes” e al quantitative easing, trattando poi la gestione della pandemia e i nuovi scenari di politica monetaria. La seconda parte esamina, nell’ambito del sistema bancario, le risposte regolamentari alle crisi, nel contesto delle riforme di Basilea e del quadro regolatorio europeo, trattando in particolare gli effetti dell’uso dei buffers durante la pandemia e la prospettata modifica del framework prudenziale, i rischi Esg nel quadro prudenziale, la gestione delle crisi bancarie, il “too big to fail”, la riduzione del legame banca-sovrano. Parteciperanno il preside della Facoltà di Economia, Giovanni Di Bartolomeo, Davide Iacovoni, direttore generale della Direzione “Debito Pubblico” del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Francesco Minotti, a.d. Mediocredito Centrale, Stefano Cappiello, direttore generale della Direzione “Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario” del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Arrivano i fondi per il Memoriale della Shoah: “Grazie alla determinazione della senatrice a vita Liliana Segre, a cui va sempre la nostra riconoscenza per l’instancabile opera di sensibilizzazione, possiamo celebrare l’approvazione dell’emendamento al d.l. Cultura che destina 300mila euro annui a decorrere dal 2025 a favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano”, ha affermato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. “Si è trattato di un esempio virtuoso di collaborazione tra i ministeri dell’Istruzione e del Merito, della Ricerca e Università, della Cultura e della commissione Cultura della Camera dei Deputati. Inoltre l’emendamento è stato sottoscritto dai deputati dell’intero arco costituzionale, e proprio per questo motivo possiamo parlare di un successo della buona politica. Intendo ringraziare in primis la senatrice Ester Mieli che ha avuto l’idea e l’ha fortemente sostenuta, e con lei tutti i deputati della commissione Cultura che hanno accolto e approvato l’emendamento”, ha concluso Giuli.

Nella Capitale, la Casa Museo Hendrik Christian Andersen diretta da Maria Giuseppina Di Monte e afferente all’istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei Nazionali della città di Roma, fino al 2 marzo ospiterà la personale di “Woo Kukwon. Il black humor delle fiabe”. L’esposizione, a cura di Di Monte e Giuliana Benassi, è realizzata in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano e con l’Ambasciata della Repubblica di Corea. La mostra si collega idealmente a quella proposta nel mese di giugno 2024 dal titolo “In viaggio da 140 anni” per celebrare l’anniversario dei rapporti diplomatici fra l’Italia e la Repubblica di Corea. I suoi oli su tela di grandi dimensioni sono ispirati alle favole di Hans Christian Andersen, reinterpretate in chiave orientale e ambientate negli scenari fantastici e onirici dell’Estremo Oriente.

A Wine Paris, in programma dal 10 al 12 febbraio, sarà presente il Consorzio Vini Terre di Pisa Doc presieduto da Ginevra Venerosi Pesciolini.

Al regista e artista americano Tim Burton sarà assegnato il premio internazionale “Lorenzo il Magnifico” alla carriera, in occasione della “XV Florence Biennale – Mostra internazionale d’arte contemporanea e design”, che si terrà dal 18 al 26 ottobre nella Fortezza da Basso di Firenze, con il tema “The Sublime Essence of Light and Darkness. Concepts of Dualism and Unity in Contemporary Art and Design”.