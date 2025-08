Ad Ancona, nella Mole Vanvitelliana, Auditorium Orfeo Tamburi, il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli svolge il ruolo di “padrone di casa” accogliendo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. In videocollegamento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il leghista Matteo Salvini. Tema dell’incontro, l’intervento del governo per lo sviluppo delle Marche. Dopo l’appuntamento nel capoluogo regionale, Meloni raggiungerà Cessapalombo, nell’entroterra maceratese, per l’avvio del primo cantiere della “Pedemontana Sud delle Marche”, i lavori del primo intervento di miglioramento del tracciato tra Belforte del Chienti e Mozzano. Il cantiere riguarda un tratto di 1,7 chilometri della Ss502 “di Cingoli”. Con lei, oltre al presidente Acquaroli, l’a.d. di Anas Claudio Andrea Gemme, il presidente Giuseppe Pecoraro, il soggetto attuatore del piano di ripristino della viabilità post-sisma, Fulvio Maria Soccodato.

A Palazzo San Macuto, la commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da sars-cov-2 svolge l’esame testimoniale di Francesco Peluso, a.d. Fatromed srl.

A Montecitorio, domani, Parlamento riunito in seduta comune per l’elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura.

A Roma, da oggi al 10 agosto, le arene estive di “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”, CineVillage Talenti, Villa Bonelli e Villa Lazzaroni si preparano ad accogliere una settimana densa di appuntamenti, tra film su maxischermo, incontri con registi, eventi letterari, degustazioni e momenti di condivisione nel fresco delle serate romane. Protagonisti della settimana saranno gli ospiti cinematografici che arricchiranno le serate con incontri dal vivo prima delle proiezioni. Oggi, a Villa Bonelli, il regista Ivano De Matteo presenterà il suo film “Una figlia”, offrendo un momento di confronto con il pubblico su temi familiari e relazionali. Domani, a Piazza Vittorio, sarà la volta di Valerio Ferrara, che introdurrà la sua commedia “Il complottista”, con uno sguardo ironico sulla realtà contemporanea. Mercoledì, l’attore e regista Valerio Mastandrea incontrerà il pubblico a Villa Lazzaroni per raccontare la genesi di “Nonostante”, film che verrà proiettato anche giovedì a Villa Bonelli e venerdì a Piazza Vittorio. Giovedì, De Matteo sarà nuovamente ospite, stavolta a Villa Lazzaroni, per un secondo incontro su “Una figlia”. Domenica chiuderà la settimana Francesco Costabile, presente a Piazza Vittorio per introdurre il suo film “Familia”, intenso racconto sui legami familiari e generazionali.

Il “Martirio di Sant’Orsola” di Caravaggio, capolavoro della collezione di Intesa Sanpaolo, è nuovamente visitabile a Napoli presso il museo della banca le Gallerie d’Italia – Napoli, in via Toledo. L’opera è stata protagonista a Roma alle Gallerie Nazionali Barberini Corsini, tra il 6 marzo e il 20 luglio, della mostra “Caravaggio 2025”, sostenuta da Intesa Sanpaolo, la più importante realizzata nell’ambito del Giubileo che ha registrato 450mila visitatori e tremila giornalisti accreditati da tutto il mondo, raggiungendo un’audience complessiva superiore al miliardo di persone. Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Generale delle Gallerie d’Italia, afferma: “Festeggiamo il ritorno a casa del nostro Caravaggio da Roma con un’accoglienza speciale. La sala delle Gallerie d’Italia che lo ospita è stata ripensata con un nuovo allestimento, studiato per mettere in luce i colori, i dettagli riemersi e la preziosità della cornice, frutto delle cure dedicate al dipinto prima della sua partenza per la capitale. Anche la galleria che introduce alla sala è stata trasformata con una suggestiva installazione di arte contemporanea, accompagnando idealmente il visitatore davanti a con un capolavoro straordinario, che continua a parlare al presente e a sorprendere per la sua eccezionale modernità”.

L’opera di Caravaggio, l’ultima realizzata dall’artista, torna a Napoli con le importanti novità emerse durante l’intervento conservativo realizzato in occasione dell’esposizione romana: il dipinto è infatti stato sottoposto a un accurato lavoro di pulitura che ha portato alla luce tre figure scomparse nel tempo. I lavori di revisione sono stati eseguiti dalle restauratrici Laura Cibrario e Fabiola Jatta nel laboratorio allestito presso le Gallerie d’Italia di Napoli e hanno restituito brillantezza e nitidezza all’opera di Caravaggio. Accanto al re Attila sono emersi nuovi volti e dettagli inediti, tra cui un soldato, un pellegrino e un armigero. Con l’occasione il dipinto è stato inoltre dotato di una nuova cornice secentesca che è stata adattata al climaframe realizzato per garantire una conservazione ottimale. Accoglie il rientro dell’opera un nuovo allestimento del percorso che conduce alla sala dedicata al dipinto, anch’essa oggetto di un completo rinnovamento.

Tre settimane in Cina per raccontare l’anima del Chianti Docg e intrecciarla con le cucine e le culture locali. È questo lo spirito della Chianti Academy 2025, il format di formazione firmato Consorzio Vino Chianti che, dal 22 agosto al 20 settembre, toccherà quattro città chiave del mercato cinese: Guangzhou (22-23 agosto), Shanghai (29-30 agosto), Chengdu (5-6 settembre) e Pechino (12-13 settembre). “Il mercato cinese rappresenta per noi una sfida e una grande opportunità”, afferma Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, e “con la Chianti Academy vogliamo fare un passo in più rispetto alla semplice promozione: formiamo figure che possano diventare ambasciatori del nostro vino e raccontare la Toscana in modo autentico”.

Il programma combina lezioni frontali, degustazioni guidate e momenti di confronto: un racconto immersivo del Chianti docg che unisce vino e gastronomia. In ogni città ci saranno relatori di primo piano della scena vinicola cinese: a Guangzhou, Jerry Chen, docente della scuola di formazione Asia Wine Service & Education Centre e titolare del diploma Wine & Spirit Education Trust (Wset); a Shanghai, Stephen Li, tra i primi cinesi a ottenere il diploma Wset e attivo nella formazione professionale da oltre dieci anni; a Chengdu, Marshall Chen, manager del più grande centro di formazione sul vino del sud-ovest della Cina; a Pechino, Jeff Gong, direttore di WineIta.com e sommelier certificato Associazione Italiana Sommelier (Ais). La Chianti Academy è parte della strategia del consorzio per consolidare la presenza del Chianti sui mercati internazionali: un progetto che ogni anno coinvolge buyer, giornalisti, operatori del trade e appassionati di alto profilo, favorendo il dialogo tra il vino toscano e le diverse tradizioni gastronomiche del mondo. Roma chiede il bis a “Kizuna”.

Dopo il grandissimo successo della prima edizione, con un’affluenza straordinaria di circa 8mila partecipanti, con metà biglietti acquistati già in prevendita e un’altra metà al botteghino, che ha dimostrato quanto sia forte il legame tra Italia e Giappone, Kizuna torna a Roma per una seconda attesa edizione, dal 24 al 26 ottobre. L’evento, che celebra la cultura e la cucina nipponica, animerà ancora una volta gli spazi di Officine Farneto, per l’occasione trasformata in un’area immersiva di oltre 3mila metri quadrati per ospitare 16 espositori, un ristorante-bistrot, una zona proiezioni, zona kids, due palchi e tanti spazi da visitare. Il tema scenografico di quest’anno ci porterà nella Tokyo degli anni Ottanta, grazie alla visione creativa di Valeria Vecellio, già premiata con il David di Donatello, che firma nuovamente gli allestimenti dell’evento.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza sarà lo spazio esterno, completamente riprogettato in stile bancarelle tradizionali giapponesi, che ospiterà una nuova area dedicata a cinque ristoranti provenienti da Milano, ognuno con la propria interpretazione dello street food nipponico. Nel corso dei tre giorni i visitatori potranno assistere a show cooking sul palco interno firmato Kikkoman, talk e spettacoli sul nuovissimo palco centrale, gustare noodles preparati al momento, scoprire le qualità pregiate del Wagyu giapponese e approfondire la cultura del sake e dei distillati orientali sedendosi ai tavoli del bistrot allestito all’interno di Officine Farneto. Una nuova area sarà interamente dedicata ai più piccoli, con attività creative, videogiochi e laboratori. Tra le novità, anche uno spazio dedicato al viaggio: un’agenzia partner presenterà il pacchetto “Kizuna”, pensato per chi desidera partire per il Giappone. Per chi prenoterà in loco, sarà disponibile una lista esclusiva di ristoranti selezionati tra Osaka, Kyoto e Toky