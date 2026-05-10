L’Italia continua a muoversi, ma senza ancora trovare una vera accelerazione. È forse questa la sintesi più efficace della settimana economica e politica appena trascorsa, che più che segnare una svolta ha offerto una fotografia nitida di un Paese sospeso in una zona intermedia: abbastanza solido da evitare la crisi, ancora troppo fragile per parlare di slancio. I dati arrivati tra fine aprile e inizio maggio raccontano infatti un’Italia che cresce, ma poco; che mantiene una certa tenuta occupazionale, ma senza sciogliere il nodo salariale; che continua a consumare, ma dentro un clima di fiducia in raffreddamento. Una condizione che non coincide con l’emergenza, ma che rischia proprio per questo di diventare più insidiosa: quella della stagnazione sotto pressione. Il PIL del primo trimestre, salito dello 0,2%, certifica una crescita minima ma sufficiente a evitare narrazioni recessive. Allo stesso tempo, però, l’inflazione tornata al 2,8% ad aprile segnala che il costo della vita resta una variabile politica prima ancora che statistica, perché il suo impatto si misura direttamente sul potere d’acquisto delle famiglie e sulla capacità del governo di sostenere la narrazione di una graduale normalizzazione economica. È qui che emerge il vero punto politico: il problema italiano non è oggi il collasso, ma l’erosione lenta. Una crescita troppo debole per produrre una reale espansione del benessere, combinata con prezzi che tornano a comprimere margini sociali già ridotti. In questo quadro, il calo della fiducia di consumatori e imprese assume un valore persino più rilevante dei numeri macro, perché segnala la percezione di un sistema che regge ma non convince, che resta in equilibrio ma senza generare aspettative forti. È un elemento cruciale: la fiducia non è solo un indicatore psicologico, ma una variabile economica concreta, perché influenza investimenti, propensione alla spesa e capacità di programmazione. Sul fronte del lavoro, il decreto Primo Maggio e il dibattito su salari, tutele e regolazione del caporalato digitale hanno riportato al centro una questione che da tempo rappresenta il vero paradosso italiano: l’occupazione può crescere, ma questo non basta a risolvere il problema del lavoro povero. Il punto strutturale resta la produttività. In un sistema economico sempre più terziarizzato, dove larga parte della nuova occupazione si concentra in comparti a basso valore aggiunto, il rischio è che l’aumento dei posti di lavoro non si traduca automaticamente in un rafforzamento della capacità di spesa. È qui che la questione salariale smette di essere soltanto sociale e diventa industriale. Non basta creare lavoro; occorre capire quale lavoro, con quale produttività e con quale prospettiva competitiva. In assenza di questo salto, anche le misure più visibili rischiano di restare interventi correttivi più che trasformativi. Nel frattempo, i consumi mostrano una resilienza che può apparire incoraggiante, ma che va letta con cautela. La tenuta delle vendite al dettaglio suggerisce che le famiglie italiane non hanno interrotto la spesa, ma non è ancora chiaro quanto questa dinamica rifletta una reale fiducia e quanto invece sia influenzata da effetti nominali e inflattivi. In altre parole, non è detto che consumare significhi sentirsi più sicuri: può anche significare adattarsi a prezzi più alti cercando di preservare, finché possibile, livelli di vita precedenti. Sullo sfondo resta poi una dimensione geopolitica che continua a incidere, anche quando meno visibile. Il ruolo diplomatico di Roma, tornato centrale in alcuni passaggi internazionali di questi giorni, conferma come politica estera, sicurezza economica e posizionamento strategico siano sempre meno separabili. Per l’Italia, questo significa che crescita, energia, commercio e stabilità interna non dipendono più soltanto da variabili domestiche, ma da una capacità più ampia di stare dentro un mondo frammentato senza subirne passivamente gli shock. Ed è proprio qui che la settimana appena trascorsa lascia la sua indicazione più chiara: il Paese non è fermo, ma resta dentro una strettoia. Da una parte la tenuta dei fondamentali impedisce letture catastrofiche; dall’altra l’assenza di una vera accelerazione economica e produttiva impedisce di parlare di cambio di passo. L’Italia, oggi, sembra reggere più che avanzare. E nella fase storica attuale, restare semplicemente in equilibrio potrebbe non essere sufficiente