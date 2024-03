A Roma, a Palazzo Chigi, incontro su “Politiche di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico. Proposte per un approccio integrato” organizzato da ASviS . Interverranno, tra gli altri, il direttore scientifico ASviS Enrico Giovannini e il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci.

Oggi si svolge la seconda seduta del tavolo tecnico istituito da ministero dell’Economia e delle finanze e regioni per discutere del riordino dei punti gioco, argomento che interessa agenzie di scommesse, bingo, sale slot. All’ordine del giorno del confronto, i distanziometri dai punti sensibili introdotti dalle normative regionali, gli orari di apertura e la destinazione delle somme destinate all’assistenza dei soggetti che soffrono di ludopatia.

A Firenze, nella sede della Banca d’Italia, incontro su “Quello che le donne non dicono… Violenze finanziarie sulle donne, fra inconsapevolezza e sindrome dell’impostore. Riflessioni economiche, sociali, culturali e storie di vita vissuta”, con Alessandra Perrazzelli vice direttrice generale della Banca d’Italia.

Domani a Roma nella sala della Regina della Camera dei Deputati è in programma la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2024. Dopo l’indirizzo di saluto del segretario dell’ufficio di Presidenza della Camera, Alessandro Colucci, relazione del presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Carolina Lussana. Interverranno il viceministro dell’Economia e delle finanze Maurizio Leo, il primo presidente della Corte Suprema di Cassazione Margherita Cassano, il presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco e il presidente del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Elbano De Nuccio.

“Miraggi”, con il sottotitolo la Strada dei Feudi, è la mostra fotografica di Mariangela Caturano che ” Studio Aperto” della Fondazione Marco Besso Ets , diretto da Lillo Bartoloni, presenta dal 6 al 22 marzo a Roma, a largo di Torre Argentina. Sono trenta fotografie scattate lungo la tradizionale “Strada dei Feudi”, una strada che va da mare a mare, dal Tirreno al mar d’Africa, da Palermo a Sciacca. Romana, l’autrice dieci anni fa è andata a vivere all’estremo sud della Sicilia, “affascinata da una terra antica e polverosa, in cerca degli arabi e dei Normanni, del Gattopardo e degli sciacalletti”. La luce d’Africa e il colore sono gli elementi che dominano le foto, sintetiche e pittoriche, prodotte da uno sguardo in movimento. Alberi, colline, distese di sabbia, strade asfaltate, solidi e subito liquidi. L’occhio del fotografo scopre la frontiera della Sicilia profonda, terra di “miraggi”, alla fine della quale anche il suo mare non poteva che inventare l’ultimo suo miraggio, l’isola Ferdinandea. Caturano coglie le tracce di incontri e scontri secolari. Percorre la stessa strada che porta a Donnafugata, la residenza estiva del Principe di Salina, all’inizio della seconda parte del Gattopardo: ”Si erano attraversati paesi dipinti di azzurrino, stralunati; su ponti di magnificenza bizzarra si erano valicate fiumare integralmente asciutte; si erano costeggiati disperati dirupi che saggine e ginestre non riuscivano a consolare. Mai un albero, mai una goccia d’acqua: sole e polverone”. Le fotografie esposte ci trasportano in una terra tra cielo e mare, “centro del mondo”, paesaggi disabitati e fatali. Miraggi.

Domenica 10 e lunedì 11, Spazio Novecento a Roma ospiterà più di centoventi produttori di vini naturali provenienti dall’Italia e dall’Europa. In degustazione oltre mille vini, proposte food e talk sui temi legati all’agricoltura naturale e alla produzione di vini a basso intervento, arricchiranno la manifestazione rivolta agli operatori del settore e a tutti gli appassionati. “Vini Selvaggi” è una fiera indipendente di vini naturali, nata nel 2019 e organizzata da Lorenzo Macinanti, Giulia Arimattei e Francesco Testa che dichiarano: “Puntiamo a raccogliere ogni anno i migliori produttori del sottobosco del vino naturale con l’intento di farli incontrare con importatori, ristoratori, albergatori, associazioni, stampa specializzata e tutto ciò che ruota attorno al mondo del vino. Non ultimo, il pubblico di appassionati è sempre benvenuto ai nostri eventi”. Prevista la partecipazione di oltre 120 vignaioli provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Germania, Slovacchia, Polonia, Francia, Albania che faranno degustare più di 1000 etichette presso lo Spazio Novecento nel quartiere Eur. “Quest’anno maggiore sarà l’attenzione al processo di selezione delle cantine, prediligendo solo quelle realtà che producono vini naturali attraverso il gesto agricolo, il lavoro della campagna, la custodia del paesaggio” aggiungono gli organizzatori. Sarà possibile incontrare una selezione di cantine provenienti dalle associazioni “ViTe – Vignaioli e Territori”, con produttori quali Radikon, Dettori, Podere Concori – e “VAN – Vignaioli Artigiani Naturali”, rappresentati tra gli altri da Tenuta del Conte, Danilo Scenna, Palazzo Tronconi. Sulla terrazza di Spazio Novecento si terranno i talk con i presidenti delle associazioni per approfondire i temi legati all’agricoltura naturale ed alla produzione di vini a basso intervento. “La collaborazione con le associazioni di vignaioli segna un primo passo importante per promuovere un percorso comune di condivisione su temi come l’agricoltura del futuro ed una produzione di vino che sappia avvicinarsi al gusto contemporaneo, senza allontanarsi da tradizione e territorio” specificano da Vini Selvaggi.