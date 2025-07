A Roma, a piazza Capranica, nell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, presentazione del disegno di legge della Lega in materia di riforma della governance Rai e valorizzazione delle sue partecipazioni societarie. Interverranno Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato e responsabile dipartimento Comunicazione Lega; Stefano Candiani, segretario in commissione Vigilanza Rai; Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in commissione Vigilanza Rai; Massimiliano Romeo, presidente gruppo Lega al Senato. L’evento rappresenta un momento per illustrare i punti principali della proposta di riforma della governance della Rai e come valorizzare le sue partecipazioni societarie, nell’ambito di un progetto complessivo di modernizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo italiano.

A Roma, cerimonia di inaugurazione del nuovo collegamento autostradale A1-Compendio Tor Vergata per il Giubileo. Con il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini e l’a.d. di Anas Claudio Andrea Gemme.

A Montecitorio, sala della Regina, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, composta da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza, presenta la Relazione al Parlamento sull’attività svolta nel 2024. Il documento illustra i diversi fronti su cui è stata impegnata l’Autorità nel corso di un anno caratterizzato da interventi in ambiti fortemente innovativi, come le nuove tecnologie emergenti, l’intelligenza artificiale generativa, i modelli “pay or ok” e l’addestramento dei sistemi di Ia tramite web scraping, accanto a costanti consolidate come il contrasto al telemarketing aggressivo, la tutela dei soggetti più vulnerabili e la protezione dei dati sanitari.

Visita nei luoghi verdiani per il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e il ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti. Accompagnati dalle autorità locali e dal capo dipartimento tutela del patrimonio culturale del Mic, Luigi La Rocca, i ministri Giuli e Foti hanno dapprima effettuato un sopralluogo all’Hotel San Marco nel centro storico di Piacenza, in cui alloggiava Giuseppe Verdi, per poi visitare la residenza verdiana di Sant’Agata di Villanova d’Arda, e concludere infine la mattinata a Roncole, nella casa natale di Giuseppe Verdi, e al Museo verdiano di Casa Barezzi a Busseto. “Si tratta di un luogo dalle potenzialità straordinarie”, ha dichiarato il ministro Giuli al termine del sopralluogo dell’Hotel San Marco, “e ci sono tutte le migliori intenzioni per intervenire immediatamente e iniziare un percorso di rigenerazione e valorizzazione. Diventerà uno degli epicentri di un grande e complesso itinerario verdiano, inserito nei più grandi contesti legati al grande compositore, insieme a tutti i luoghi che in questa città hanno rappresentato le tappe fondamentali dell’esistenza del più importante dei musicisti italiani. Ovunque Verdi abbia lasciato delle tracce, il ministero le segue, partendo da quelle più importanti”.

Ad Ancona, Loggia dei Mercanti, “Sostenibilità, Innovazione e Cooperazione nella Blue Economy per il mare Adriatico”. Con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

A Roma, al Maxxi, “L’economia dell’incertezza. Effetto Trump, scelte europee, sfida italiana”, organizzato da Aspen Institute Italia. Con Giulio Tremonti; Gianluca Garbi, a.d. Banca Sistema, vicepresidente Borsa Italiana; Emma Marcegaglia, a.d. gruppo Marcegaglia.

A Roma, al Teatro Costanzi, il sindaco Roberto Gualtieri interviene presentazione della stagione 2025-26 del Teatro dell’Opera di Roma. Nel pomeriggio, all’Acquario Romano, interviene al convegno “L’equilibrio fragile. Dialogo sull’Europa dalla crisi delle alleanze alla strategia globale” insieme all’ex commissario europeo Paolo Gentiloni. In serata, a piazza della Repubblica, presenta la fine del restauro della Fontana delle Naiadi. Infine, a piazza di San Pantaleo, interviene all’evento nell’ambito della campagna “No animali nei circhi” promossa da Lav – Lega Anti Vivisezione con l’illuminazione di Palazzo Braschi.

A Torino, Maratona Montecristo. Un giorno, 10 ore di lettura, 2 ore di grande cinema, oltre 40 lettori e una delle più grandi storie di vendetta e d’amore mai raccontate: “Il Conte di Montecristo” di Alexandre Dumas. Oggi il centro di Torino si animerà con una maratona di lettura itinerante: un percorso lungo dieci ore in cui giornalisti, scrittori, attori e protagonisti della scena culturale daranno voce al testo, restituendone la potenza narrativa, il ritmo e il fascino. Una storia di vendetta, trasformazione e giustizia, attraverso la figura indimenticabile di Edmond Dantès, ripercorsa con una lettura pubblica. Al Museo del Risorgimento, saranno esposti volumi e documenti che mettono in luce il ruolo politico e narrativo di Dumas in relazione all’Italia risorgimentale. Al Circolo dei lettori, una selezione di materiali editoriali, figurine, fumetti e parodie racconta la lunga fortuna del romanzo, dal feuilleton alla televisione, in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi. Sotto i portici del Museo, e per mezza giornata, saranno visibili alcune delle carrozze originali utilizzate nella recente serie televisiva: un allestimento speciale. A chiudere la giornata sarà la proiezione, al Cinema Romano, della versione cinematografica della serie “Il Conte di Montecristo”, firmata Bille August e girata anche a Torino, miniserie prodotta da Palomar, in collaborazione con Rai Fiction e France Télévisions. Evento gratuito organizzato da Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Fondazione Circolo dei lettori, in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, Libreria Luxemburg, Alliance Française Torino e Biblioteche Civiche Torinesi.

SalinaDocFest. Ad aprire ufficialmente la XIX edizione sarà il conferimento del premio alla carriera del Gruppo Arena a Oliver Stone, figura emblematica del cinema politico contemporaneo. La cerimonia si svolgerà stasera nella piazzetta Troisi di Pollara, a Malfa, e sarà seguita dalla proiezione del film “Salvador” (1986), introdotto dalla giornalista Silvia Bizio. Il riconoscimento sottolineerà l’impegno di un autore che ha saputo trasformare il cinema in uno strumento di indagine. La carriera di Stone sarà omaggiata come quella di un cineasta che ha attraversato i capitoli più oscuri della storia americana per illuminarli con la forza della narrazione. Dalla trilogia sul Vietnam ai ritratti politici controversi di Jfk, Nixon e Snowden, passando per opere come “Natural Born Killers” e “The Doors”, il regista ha messo in scena un cinema “ostinato e furioso”, pronto a sfidare i poteri e a raccontare le zone d’ombra della contemporaneità.

Tornano anche quest’anno i workshop di “Internazionale” di Ferrara, in collaborazione con l’Università di Ferrara. I workshop, condotti da docenti d’eccezione, ospiti del festival di giornalismo del settimanale “Internazionale”, si terranno dal 3 al 5 ottobre, durante i giorni della manifestazione, ovvero il festival di giornalismo organizzato dal settimanale e dal Comune di Ferrara. La scrittura, tra letteratura, cinema e giornalismo. Dedicato alla letteratura familiare il workshop Lessico famigliare, condotto dalla scrittrice, finalista al Premio Strega 2025, Nadia Terranova, un genere che attraverso la narrazione di una storia personale arriva a raccontare molte altre storie, parla del presente e diventa letteratura politica.

Caparezza annuncia: il 31 ottobre esce “Orbit Orbit”, il suo nuovo disco, accompagnato da un fumetto, che unisce ed esalta le sue due anime, quella di musicista e quella di grande appassionato e sceneggiatore di fumetti. “Sono un appassionato lettore di fumetti, e creandone uno ho realizzato un sogno che avevo nel cassetto fin da bambino. Non potevo immaginare, però, che l’entusiasmo per questo nuovo percorso mi avrebbe motivato a concepire un intero nuovo album in studio, il nono”, racconta Caparezza. Che debutta come autore di fumetti, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, che rappresenta un riferimento nel panorama internazionale grazie al successo di personaggi quali Tex, Dylan Dog, Zagor, Nathan Never, Julia. Contestualmente all’album, arriverà infatti in libreria “Orbit Orbit”, il fumetto evento che accompagna e completa il nuovo disco: un viaggio onirico disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano. Folle e scatenato, colorato, divertente e allo stesso tempo intimo e personale.