All’Auditorium Conciliazione, a due passi dalla Basilica di San Pietro, questa mattina va in scena l’assemblea nazionale di Confartigianato. Il presidente Marco Granelli illustrerà le aspettative e le proposte dell’artigianato e delle piccole imprese per ricostruire il futuro. Alla relazione del leader di Confartigianato segue l’intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Giornata di “Welfare, Italia”, edizione 2022, per l’organizzazione di Unipol e Studio Ambrosetti, nel romano Palazzo Brancaccio. In apertura il saluto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intervengono, tra gli altri, Gian Carlo Blangiardo presidente Istat, Carlo Cimbri presidente Unipol Gruppo, Valerio De Molli managing partner e ceo The European House – Ambrosetti, Veronica De Romanis docente di Politica Economica Europea, Stanford University, Firenze e Luiss Guido Carli, Roma, Mario Giro per la Comunità di Sant’Egidio, Giuseppe Guzzetti già presidente Fondazione Cariplo, Luciano Malfer dirigente generale Agenzia per la coesione sociale Provincia Autonoma di Trento, Ruth Paserman director d.g. Employment, Social Affairs and Inclusion at European Commission, Walter Ricciardi presidente Mission Board for Cancer della Commissione Europea, Eugenia Roccella ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Antonio Tajani vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Giuseppe Valditara ministro dell’Istruzione e del Merito. A moderare l’evento, Antonio Polito, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera.

A Roma presso la sala convegni di Nh Collection Vittorio Veneto si terrà la presentazione del Rapporto Ismea-Qualivita 2022, l’indagine socio-economica del comparto italiano agroalimentare e vitivinicolo Dop Igp. Giunto all’edizione numero 20, il Rapporto Ismea-Qualivita fotografa i numeri della Dop economy nell’anno che segue la pandemia da Covid-19 e analizza i consumi di prodotti Dop Igp nel mercato italiano nel 2021, con un focus anche sull’andamento e l’evoluzione nel corso del 2022. In particolare verranno affrontati: lo scenario europeo e italiano dei prodotti Dop Igp Stg, i dati produttivi ed economici settore delle Ig agroalimentari e vinicole italiane, i dati sull’impatto regionale delle Dop Igp, i dati del canale Gdo – Consumi Italia 2021 e trend 2022. All’interno del rapporto anche un’analisi, svolta in collaborazione con Origin Italia, che restituisce un quadro delle criticità maggiormente avvertite dalle filiere in conseguenza alle attuali evoluzioni dello scenario economico e dei cambiamenti climatici, con suggerimenti sugli ambiti prioritari sui quali implementare la ricerca scientifica e l’innovazione da parte di consorzi e operatori.

Nella sala stampa di Montecitorio, conferenza stampa del Partito Democratico per la presentazione della proposta di legge sull’istituzione del registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali e la qualità dei servizi di comunicazione alla clientela. Partecipano la capogruppo Debora Serracchiani, la vice presidente della Camera Anna Ascani, il vice capogruppo Piero De Luca, promotore e primo firmatario della proposta legislativa.

A Roma nel pomeriggio l’Istituto Luigi Sturzo ospita la presentazione del volume “La crisi Ucraina, le sue origini e le possibili sviluppi”, con Sergio Fabbrini, Enrico Morando, Cesare Pinelli, Lia Quartapelle.

Alle 18 nel Teatro Sala Umberto di Roma Matteo Renzi presenta la versione aggiornata del suo libro “Il Mostro”.

Chiusura di giornata alle ore 18.30 all’Auditorium Parco della Musica di Roma per la presentazione del Calendario Storico della Guardia di Finanza per l’anno 2023, realizzato in collaborazione con lo stilista Giorgio Armani e dedicato all’attività istituzionale a tutela del made in Italy. Alla cerimonia presenzieranno il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il Comandante Generale Giuseppe Zafarana. L’evento sarà impreziosito da melodie italiane suonate dalla Banda del Corpo, diretta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, e intonate dal Coro Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il concerto si aprirà con il “Va, Pensiero”, dall’opera “Nabucco” di Giuseppe Verdi, e proseguirà con una successione di brani tratti da colonne sonore di pellicole nazionali: vengono ricordati, tra gli altri, Ennio Morricone e Nicola Piovani. Serena Autieri condurrà la serata, e vedrà la partecipazione del trio musicale “Il Volo” che concluderà l’evento intonando l’inno nazionale.