Si ricomincia. Anzi, nessuno ha mai smesso di “fare politica”. Comunque, lʼappuntamento con il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, sotto la guida del premier Giorgia Meloni, è fissato per oggi, lunedì 28 agosto. L’agenda? Ricca: dalle riforme al Mes,passando per la legge di bilancio e l’emergenza immigrazione. Più il caro benzina, il salario minimo, la tassa sugli extra-profitti delle banche, la sicurezza…

A Venezia, nella Fondazione Giorgio Cini, quarta conferenza del Soft Power Club: oggi va in scena la prima giornata. Titolo, “Soft Power on a blue planet: pursuing economic and social prosperity in a water insecure world”. Dopo il messaggio del presidente della Camera Lorenzo Fontana aprono i lavori Gianfelice Rocca vice presidente Fondazione Giorgio Cini, e Luigi Brugnaro sindaco di Venezia e presidente onorario Soft Power Club. Introduce Francesco Rutelli. A seguire il messaggio del cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato speciale di Papa Francesco, commentato da Ettore Sequi presidente di Sorgenia e già segretario generale Ministero degli Esteri. Prima sessione coordinata da Giulio Boccaletti direttore scientifico Euro-Mediterranean Center for Climate Change. Messaggi del commissario europeo per gli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni, del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, del principe di Giordania El Hassan Bin Al Talal, presidente dell’ArabThought Forum, della segretaria di stato francese per la Biodiversità Sarah El Haïry. Partecipano Kiran Mazumdar-Shaw presidente esecutivo Biocon e Biocon Biologics – India, Ana Luiza Thompson Flores direttore Unesco Regional Bureau per la Scienza e la Cultura in Europa, Lord Charles Powell, diplomatico, ex consigliere per gli affari esteri dei primi ministri Margaret Thatcher e John Major, Yuan Ding China Europe International Business School di Shanghai, Katia Da Ros vicepresidente Confindustria, Agostino Re Rebaudengo presidente Elettricità Futura, Luca Dal Fabbro presidente Gruppo Iren, Lucia Silva direttore responsabile ufficio sostenibilità di Generali, Massimo Medri sindaco di Cervia.

Nel pomeriggio di oggi, nel corso della sesta edizione de “La Piazza – Il Bene Comune”, la kermesse politica intitolata “Meloni d’autunno”, interventi di Francesco Paolo Sisto viceministro della Giustizia, Michele Emiliano presidente della Regione Puglia, Marco Rizzo leader di Democrazia Sovrana Popolare, Piercamillo Davigo (già magistrato ed ex componente del Csm, Luigi Bisignani in qualità di giornalista e saggista, Francesco Boccia per il Partito Democratico e Gianni Alemanno ex sindaco di Roma.

Da non perdere, nella mattina del 12 settembre, alla Camera dei Deputati, la presentazione annuale al parlamento della relazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.