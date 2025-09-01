A Palazzo Chigi, giovedì, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà il presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki.

A Francoforte, il presidente della Bce Christine Lagarde oggi interviene alla conferenza “Building Europe’s Autonomy. Law, Institutions, Cooperation”. Il componente del board Bce, Piero Cipollone, presiede il panel “Resilience, autonomy and cooperation in payments and clearing systems”.

A Ravenna, alla Festa dell’Unità, incontro con la segretaria del Pd Elly Schlein.

È partita la carovana di abitanti di Montegiovi, piccolo paese nell’entroterra della provincia di Grosseto in Toscana, per il pellegrinaggio alla volta di Roma, per chiedere udienza a Papa Leone XIV e trovare aiuto nelle riparazioni della canonica, che rischia di crollare per il mancato intervento delle istituzioni. Al via dalla chiesa di San Martino di Montegiovi, a piedi, per un viaggio di due settimane, con la statua di Santa Caterina sulle spalle e due asini: lungo il tragitto sono già programmate delle tappe, per incontrare le comunità locali e raccogliere le loro lettere, per conoscere le esperienze e le testimonianze di ogni luogo. Non mancherà un docufilm per raccontare il cammino verso Roma, tra fattorie, tende e rifugi, a cura del regista Davide Tisato, originario di Montegiovi, presente con telecamera in spalla al fianco dei viaggiatori. La storia, infatti, sarà protagonista del film “Il Nostro Miracolo”, una produzione Cloud Fog Haze Picture e Articolture con Rsi-Radiotelevisione Svizzera. Il film vede la partecipazione, come assistente di regia e set photographer, di Samuel Nacar, vincitore quest’anno del premio internazionale World Press Photo.

Il cammino attraverserà la bassa Toscana e la Maremma, fino alla Tuscia e alle zone del viterbese, per approdare ai colli romani e finire in Vaticano, dove il gruppo cercherà udienza dal Papa in San Pietro. Dai comuni di Castel del Piano, i pellegrini passeranno i primi giorni da La Selva a Santa Fiora sull’Amiata fino a Castell’Azzara (Grosseto), dove oggi, lunedì, si terrà un incontro pubblico con le comunità locali per discutere delle conseguenze sociali ed economiche dello spopolamento. Poi ancora da Pratolungo, supereranno il lago di Bolsena e arriveranno a Blera (Viterbo), dove sabato 6 settembre ci sarà un altro dibattito con gli abitanti del luogo sullo stato delle politiche e delle iniziative locali per risollevare le aree interne. Ancora, il viaggio proseguirà per le frazioni di Bassano, Monterosi e Vallelunga, per arrivare a Monte Mario venerdì 12 settembre, a Roma, dove i viaggiatori prepareranno l’arrivo alla Capitale, alla volta dell’entrata in Vaticano la mattina di sabato. Al loro fianco, due asinelli e la statua di Santa Caterina, che avrà con sé una borsa, pronta a riempirsi di lettere e richieste di chi, lungo il cammino, vorrà accompagnare i pellegrini e donare un pensiero per il proprio paese, raccontare le proprie esperienze e i desideri per il futuro: in questo modo, il gruppo vuole anche omaggiare simbolicamente la Santa, che nella storia religiosa è conosciuta per aver curato un ricco epistolario che affrontava problemi e temi di vita religiosa e sociale di ogni classe, oltre che istanze morali e politiche del tempo, dalla Chiesa ai regni che vivevano l’Europa del Trecento.

Martedì a Monza, nell’Autodromo Nazionale, presentazione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025.

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele conferma anche quest’anno la sua presenza alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma fino al 6 settembre, in qualità di partner ufficiale de La Terrazza by Atlas Concorde all’Hotel Excelsior. Per il secondo anno consecutivo, la Dop friulana sarà parte integrante di uno degli spazi più iconici del Lido, punto d’incontro tra cinema, cultura e impresa. Un luogo che negli anni si è trasformato in vetrina privilegiata per il made in Italy, capace di unire mondi diversi, dal cinema al design, dalla moda all’enogastronomia, in un racconto comune e dal forte impatto emozionale.

A Roma, a Villa Borghese, nell’area Teatro all’aperto Ettore Scola, prosegue la programmazione stiva di Casa del Cinema. Per il ciclo “Grand Hotel Cinema”, che presenta film in cui gli hotel svolgono un ruolo di primo piano nella narrazione, il 2 settembre si terrà la proiezione di “Ninotchka” di Ernst Lubitsch, commedia sofisticata e arguta, capace di sdrammatizzare i dogmi politici con una costruzione millimetrica e battute fulminanti. Sarà poi la volta, il 7 settembre, del film “Caccia al ladro” di Alfred Hitchcock, in cui il grande regista imbastisce una commedia thriller a sfondo romantico sulla Costa Azzurra, tra la spiaggia dell’Hotel Carlton di Cannes, le colline circostanti, il centro di Nizza e i tornanti della Grande Corniche. Come evento speciale, il 3 settembre si terrà la proiezione de “L’ultimo spettacolo. Storia di una liberazione” di Andrea Morabito, primo film prodotto da Lav, che racconta il più grande sequestro di animali da un circo, la storia di una liberazione e una battaglia legale durata dieci anni.

Nella Capitale, nell’ambito degli appuntamenti proposti dalla Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per il “Roma Summer Fest” dal 2 al 5 settembre la cavea ospiterà Daniele Silvestri, in scena per quattro serate consecutive dedicate al suo repertorio, tra impegno, ironia e sperimentazione. Il 6 settembre, spazio al grande rock internazionale con Steve Hackett. A rendere ancora più speciale questa seconda metà di stagione sarà il concerto di Fred Again.., uno degli artisti più influenti e rivoluzionari della musica elettronica contemporanea che arriva per la prima volta in Italia. Il producer britannico sarà in cavea l’8 settembre, in una delle cinque date esclusive del suo primo tour italiano. Con lui, il duo Parisi, altra punta d’eccellenza della nuova scena internazionale. Il calendario prosegue l’11 settembre, con Diodato.

Modello iconico di Renault, Clio è una colonna portante della gamma della casa della losanga dal 1990. Leader delle vendite in Europa nel primo semestre 2025 (130.500 unità vendute), si sta nuovamente reinventando con un’audace sesta generazione. Nuova Clio sarà svelata in anteprima mondiale in occasione della conferenza stampa che si terrà a Monaco, nei pressi del Salone, lunedì 8 settembre. Da martedì 9 a domenica 14 settembre, Renault sarà presente all’Odeonsplatz, nel pieno centro di Monaco, per presentare al pubblico Nuova Renault Clio. Accanto al best-seller della marca, il pubblico potrà scoprire anche Renault 5 e Renault 4 E-Tech Electric. Queste ultime tre novità prodotto saranno esposte insieme ai veicoli che rappresentano il futuro di Renault: la demo-car Embleme, auto per le famiglie, ma anche vero e proprio laboratorio della mobilità a basso consumo di carbonio. Renault 5 Turbo 3E, la prima “mini supercar” elettrica. Lo stand Renault offrirà anche un’inedita full immersion, grazie ad un vinyl bar di nuova generazione dove sarà possibile ascoltare una selezione di 120 dischi. Infine, il pubblico potrà scoprire il mondo di Clio tramite The Originals Renault Store e la nuova gamma dedicata di prodotti di merchandising.

Roma si prepara per le serate di Vinòforum: l’evento enogastronomico simbolo della Capitale è pronto a regalare una settimana di degustazioni, momenti di alta cucina, cultura e approfondimenti dedicati alle migliori eccellenze italiane. Sette serate in compagnia dei grandi nomi della ristorazione nazionale e degli ambasciatori della cucina del territorio, passando dalle cene d’autore ai grandi vini di tutto il Paese. Verranno proposte 3.200 etichette di 800 cantine al centro del percorso di degustazione di questa 22esima edizione che animerà gli spazi di Piazza di Siena. Produttori e nomi di altissimo livello ospitati in una delle location più preziose di Roma: è tra i 16mila metri quadrati nel cuore di Villa Borghese che appassionati, stampa e operatori del settore si daranno appuntamento, dall’8 al 14 settembre, per conoscere, vivere e celebrare insieme l’enogastronomia italiana. “Essere in uno dei luoghi più emblematici della città è per noi un privilegio e, al tempo stesso, una grande responsabilità che abbiamo accolto con rispetto e gratitudine”, sottolinea Emiliano De Venuti, organizzatore e ceo di Vinòforum, “Piazza di Siena è un bene prezioso, tanto per la sua storia e la sua inestimabile bellezza, quanto per l’importanza collettiva per l’intera città di Roma ed è proprio questo suo valore a renderla la cornice ideale per un evento culturale e divulgativo come il nostro. In termini di organizzazione, stiamo rispettando nel dettaglio tutte le misure necessarie per garantire la corretta gestione del parco. Tutelare e valorizzare i beni della nostra città rappresenta per noi una missione e un impegno costante: in quanto cittadini e ambasciatori del nostro territorio vogliamo che la nostra attività sia all’altezza di Roma e di tutta la comunità”.