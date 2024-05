A Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Alla Camera dei Deputati, nella sala della Regina, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene all’incontro “La Costituzione di tutti. Dialogo sul premierato”.

A Roma, al Teatro dell’Opera, assemblea nazionale di Confcooperative. Alla relazione di apertura del presidente Maurizio Gardini seguiranno gli interventi del cardinale Matteo Zuppi presidente Cei, di Antonio Tajani vicepremier e ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy, Marina Elvira Calderone ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Raffaele Fitto ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Alessandra Locatelli ministra per la Disabilità.

In serata, nella commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, audizione dell’a.d. Roberto Sergio e del direttore generale Giampaolo Rossi.

A Roma presso la sala Presidenziale della stazione di Roma Ostiense, presentazione del pellegrinaggio Nazionale dei Piccoli Unitalsi, in programma a Lourdes dal 16 al 22 maggio e dal tema “C’era una volta…, ma anche oggi”.

A Roma, alla Farnesina, presentazione del progetto ‘Sport e Innovazione Made in Italy‘, un’iniziativa che suggella l’avvio di un partenariato strategico tra il Maeci, Sport e Salute e Ice-Agenzia. Partecipano, tra gli altri, Antonio Tajani vicepremier e ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Andrea Abodi ministro per lo Sport e i Giovani, Matteo Zoppas presidente di Ice-Agenzia, Marco Mezzaroma presidente Sport e Salute.

A Roma convegno sul tema “35 anni dalla legge della professione psicologica”, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a piazza di Pietra.

A Roma domani, giovedì, nella sala lauree della facoltà di scienze politiche dell’Università “Sapienza”, con il convegno “Il Caso Moro tra Università e Politica” verrà celebrata la memoria dello statista e docente Aldo Moro, assassinato il 9 maggio di 46 anni fa. Nell’edificio dove Moro teneva le lezioni ed era solito intrattenersi con gli studenti, dopo i saluti istituzionali della magnifica rettrice Antonella Polimeni e della direttrice del dipartimento di scienze politiche Maria Cristina Marchetti, il professore emerito di diritto costituzionale Fulco Lanchester introdurrà i lavori con un approfondimento dei rapporti di Moro con gli assistenti e gli studenti del suo tempo, attraverso il libro “A lezione da Aldo Moro, ricordi e memorie dalle aule universitarie” edito da Foglio Edizioni. Lanchester dialogherà con il curatore del libro, lo storico Giorgio Caravale, l’ex assistente Francesco Saverio Fortuna e l’ex allievo Valter Mainetti. A seguire l’ordinario di storia contemporanea Augusto D’Angelo parlerà su “Aldo Moro tra Accademia e Politica”. Il convegno si concluderà con un confronto tra il costituzionalista e politico Stefano Ceccanti e il politico e giurista Mario Segni sul tema: “Aldo Moro e il discorso del 28 febbraio ai Gruppi Parlamentari”.